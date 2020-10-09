«Спартак» подпишет Мозеса на правах аренды

«Спартак» близок к подписанию полузащитника «Челси» Виктора Мозеса.
По информации журналиста Фабрицио Романо, красно-белые подпишут 29-летнего футболиста на правах аренды.
Романо отмечает, что Мозес принял решение покинуть «Челси», так как хочет регулярной игровой практики.
Ранее появлялась информация, что «Спартак» будет иметь право выкупа игрока за 10 миллионов евро.
Самое главное, что нет обязательного выкупа, вот это действительно умно.
Самое главное, что нет обязательного выкупа, вот это действительно умно.
Вниз к земле Тарасовской
И скажи старому Фараону
Чтобы снялся скорее...))) гы гы гы
https://youtu.be/8JNCS27rtQ8
Вниз к земле Тарасовской
И скажи старому Фараону
Чтобы снялся скорее...))) гы гы гы