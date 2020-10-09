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«Спартак» подпишет Мозеса на правах аренды

09 октября 2020, 16:25

«Спартак» близок к подписанию полузащитника «Челси» Виктора Мозеса.

По информации журналиста Фабрицио Романо, красно-белые подпишут 29-летнего футболиста на правах аренды.

Романо отмечает, что Мозес принял решение покинуть «Челси», так как хочет регулярной игровой практики.

Ранее появлялась информация, что «Спартак» будет иметь право выкупа игрока за 10 миллионов евро.

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Все комментарии
Alesha_Ugansky
Alesha_Ugansky
10 октября в 07:34
3 он нужен. Это же днище. Совсем не забивает и постоянно меняет команды.
Ruslik1982
Ruslik1982
09 октября в 21:26
сча приедет и на лавку, травмированный на первой же тренировке )
Gahi
Gahi
09 октября в 21:10, ред.
Виктор Мозес подписал свой первый контракт с клубом Кристал Пэлас. В 2010 году перешёл в Уиган Атлетик , а 24 августа 2012 года Мозес с тал игроком Челси. Через год был отдан в аренду в Ливерпуль. В 2014 в агвусте на правах ареды переходит в Сток Сити. 2015 года в сентябре Мозес заключает контракт на четыре года с Челси и сразу переходит в аренду на один сезон в Вест Хэм. С приходом летом 2016 года на должность главного тренера Челси Антонио Конте, Мозес стал твердым игроком стартового состава где становится Чемпионом Англии и обладателем Кубка Англии. Из за разногласия Конте с руководством клуба 12 июля 2018 года он был уволен с должности главного тренера. Мозес уходит в аренду сначала Фенербахче затем в Интер и снова Фенербахче, летом 2020 года возвращается в расположение Челси. Мозес прошёл все юношеские сборные Англии с 16 летней команды по 21 летней. Но с 2011 года выбрал выступать за основную сборную Нигерию, и провёл за команду 38 матчей забил 12 мячей, с командой стал Обладателем Кубка Африканских Наций 2013 года. В августе 2018 году завершил международную карьеру. Желание играть постоянно стала основной причиной его больших переходах, и если это желание у него не пропало то это будет лучшим вариантом аренды, чтобы проверить его на деле в составе Спартака. А затем определиться с ним в дальнейшем. Удачи
112910415
112910415
09 октября в 19:24
Грамотно и разумно!
Расул Манаев
Расул Манаев ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
09 октября в 18:49
Комментарий адекватного болельщика . У вас Влашич очень крут, чертяка)))
Charlie Scene
Charlie Scene
09 октября в 18:47
Для пешей РПЛ лиги он топарюга. Но Мозес никак не крайний правый защитник да и не любит он отрабатывать в обороне , это и была одна из причин что бы Интер не выкупал его контракт.
Charlie Scene
Charlie Scene ответ Константин Белых (раскрыть)
09 октября в 18:45
Интер не стал его выкупать , в обороне не любит Мозес отрабатывать.
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
09 октября в 18:28
Мозесу больше пользы принесут тренеровки в Челси, чем нахождение в клубе, который даже в еврокубках не играет.
Константин Белых
Константин Белых
09 октября в 18:09
Для нашей лиги это топ. Таких ни у кого нет. Судя по нарезке в ютубе он правую бровку просто сожрет. Ну и главное в Челси и Интер лохов не зовут-просто там кто то оказался сильнее его. Мощь и атлетизм-далеко не Коля Рассказов.
Hypnoz
Hypnoz
09 октября в 18:00
Отлично ! Надо проверить игрока, а не вываливать бабки.
DEIVID
DEIVID ответ cska vperiod (раскрыть)
09 октября в 17:59
При арендах таких пунктов нету. Это клуб может раньше времени отправить его обратно, если его игровые кондиции абсолютно не устроят.
Самое главное, что нет обязательного выкупа, вот это действительно умно.
cska vperiod
cska vperiod
09 октября в 17:02
Негр поступил умно и хитро, что не продался спартачам и наверняка есть пункт, которым он может воспользоваться и покинуть тарасовку.
Faustello
Faustello
09 октября в 17:02, ред.
Иди Моисей
Вниз к земле Тарасовской
И скажи старому Фараону
Чтобы снялся скорее...))) гы гы гы
kolpankolpan
kolpankolpan
09 октября в 16:40
    311
    311
    09 октября в 16:38
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
      09 октября в 16:37
      Вгт и пошел процесс...
      Дмитрий Климович 3
      Дмитрий Климович 3
      09 октября в 16:31
      Я бы хотел Мозеса в ЦСКА,хотябы в аренду!
      VAN ARM
      VAN ARM
      09 октября в 16:26
      лавку придётся удлинять)))))))
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