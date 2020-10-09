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А. Кержаков: «Есть один футболист, с которым мы практически договорились»

09 октября 2020, 21:37

Наставник «Томи» Александр Кержаков рассказал о планах клуба.

Возможно ли появление игроков из системы «Зенита» в «Томи»? Вероятно, что новые футболисты будут, но здесь не спонсоры обмениваются ими. Решение по новичкам принимает тренерский штаб, руководство идет нам навстречу. Если мы предлагаем игроков, которые, на наш взгляд, усилят состав, то никакого отношения это не имеет к тому, что спонсор — «Газпром нефть».

Есть один футболист, с которым мы практически договорились. Думаю, когда все будет улажено и договор будет подписан, вы об этом узнаете. Сейчас нет смысла говорить об этом.

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Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
10 октября в 06:24
И здесь газпром.
112910415
112910415
10 октября в 05:03
И это будет бомба!
Капитан сборной в Томи!
Zenit_84
Zenit_84
09 октября в 22:22
Пока рано говорить
drug01
drug01
09 октября в 22:05
Будем смотреть что будет дальше
mihaluch
mihaluch
09 октября в 22:00
Всего только один.
25процентный клоун
25процентный клоун
09 октября в 21:54
Самуэль Жиркоо
VAN ARM
VAN ARM
09 октября в 21:40
посмотрим на это шоу))))))))
КЭТиК
КЭТиК
09 октября в 21:39
Не уж то Дзюбу берут?
shlomo
shlomo
09 октября в 21:39
План один не вылететь в ПФЛ...
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