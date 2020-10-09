А. Кержаков: «Есть один футболист, с которым мы практически договорились»

Наставник «Томи» рассказал о планах клуба.

Возможно ли появление игроков из системы «Зенита» в «Томи»? Вероятно, что новые футболисты будут, но здесь не спонсоры обмениваются ими. Решение по новичкам принимает тренерский штаб, руководство идет нам навстречу. Если мы предлагаем игроков, которые, на наш взгляд, усилят состав, то никакого отношения это не имеет к тому, что спонсор — «Газпром нефть».

Есть один футболист, с которым мы практически договорились. Думаю, когда все будет улажено и договор будет подписан, вы об этом узнаете. Сейчас нет смысла говорить об этом.