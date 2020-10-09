Воронин станет помощником Шварца в «Динамо»

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09 октября 2020, 20:36

Продолжают появляться новые слухи вокруг возможного прихода на тренерский пост «Динамо» .

Сообщается, что специалист подпишет контракт до лета 2022 года, его помощником станет бывший форвард москвичей . В тренерский штаб также войдет немец турецкого происхождения Волкан Булут. Из прежнего штаба продолжат работу: тренер по вратарям Дмитрий Изотов, тренеры по физподготовке Хосе Пастор Верчили и Иван Карандашов.

Стороны согласовывают последние детали соглашения, после чего о нем будет объявлено официально. В Москву Шварц должен прибыть в конце следующей недели, когда получит разрешение на работу и оформит визу.