Воронин станет помощником Шварца в «Динамо»

Продолжают появляться новые слухи вокруг возможного прихода на тренерский пост «Динамо» Сандро Шварца.
Сообщается, что специалист подпишет контракт до лета 2022 года, его помощником станет бывший форвард москвичей Андрей Воронин. В тренерский штаб также войдет немец турецкого происхождения Волкан Булут. Из прежнего штаба продолжат работу: тренер по вратарям Дмитрий Изотов, тренеры по физподготовке Хосе Пастор Верчили и Иван Карандашов.
Стороны согласовывают последние детали соглашения, после чего о нем будет объявлено официально. В Москву Шварц должен прибыть в конце следующей недели, когда получит разрешение на работу и оформит визу.
Готовить команду к игре с ЦСКА будет Бувач, как впрочем и к игре с Краснодаром.
Готовить команду к игре с ЦСКА будет Бувач, как впрочем и к игре с Краснодаром.