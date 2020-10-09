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Воронин станет помощником Шварца в «Динамо»

09 октября 2020, 20:36

Продолжают появляться новые слухи вокруг возможного прихода на тренерский пост «Динамо» Сандро Шварца.

Сообщается, что специалист подпишет контракт до лета 2022 года, его помощником станет бывший форвард москвичей Андрей Воронин. В тренерский штаб также войдет немец турецкого происхождения Волкан Булут. Из прежнего штаба продолжат работу: тренер по вратарям Дмитрий Изотов, тренеры по физподготовке Хосе Пастор Верчили и Иван Карандашов.

Стороны согласовывают последние детали соглашения, после чего о нем будет объявлено официально. В Москву Шварц должен прибыть в конце следующей недели, когда получит разрешение на работу и оформит визу.

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik ответ Gotlib (раскрыть)
10 октября в 19:18
Доброго Здоровья. Gotlib!
Готовить команду к игре с ЦСКА будет Бувач, как впрочем и к игре с Краснодаром.
Брулин
Брулин
10 октября в 17:00
очень почему то хочется верить что Шварц+Воронин+Бувач привнесут в Динамо то ,что было при Силкине,когда еще Воронин был футболистом..Андрей ,думаю,вышибет дурь из голов нескольких нынешних футболистов,а своими подсказками выведет на новый уровень и Шиму,и Лесового,и Фому и особенно Комли,спящего гиганта...
Polilux
Polilux
10 октября в 16:00
Ну теперь и в нападении попрёт!!! Ворона-сильный НАП.
cska vperiod
cska vperiod
10 октября в 06:22
Воронин патриот Динамо.
Polilux
Polilux
09 октября в 23:58
Ворона- правильный мужик.
Vladimir808
Vladimir808
09 октября в 23:16
Новые слухи ,(
Алексей Филин
Алексей Филин
09 октября в 22:17, ред.
Круть это.
Gotlib
Gotlib
09 октября в 21:46
В конце следующей недели уже игра с ЦСКА, то есть готовить будет опять Кульчий. Взяли бы лучше Бердыя, тот сходу принял бы команду, а этот пока раскачается чемпионат закончится. Думаю, ничего у него не получится, в таком случае Ворона может подхватить его корону и добиться поста главного тренера после нескольких успешных игр.
ДАША Д
ДАША Д
09 октября в 21:43
Управленцев больше, чем игроков.
Eirek
Eirek
09 октября в 21:37
А что за разрешение на работу в России?
andromend
andromend
09 октября в 21:26
Может, Андрюха поможет научить в нападении ишрать
За адекватность
За адекватность
09 октября в 21:12
"Киса, а в каких пределах Вы знаете немецкий язык?"
25процентный клоун
25процентный клоун
09 октября в 20:56
Уфф, это будет очень круто, они точно возьмут за правило уделывать зенит, хотя именно за это уволили предыдущего тренера
VAN ARM
VAN ARM
09 октября в 20:44
скоро напишут что всё сорвалось))
STVA 1
STVA 1
09 октября в 20:37
От него больше толку будет
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