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Белоус покинул «Чайку»

10 октября 2020, 09:48

«Чайка» объявила об уходе нападающего Ильи Белоуса.

Стороны договорились о расторжении контракта по взаимному согласию.

Удачи, Илья! Нападающий Илья Белоус покинул «Чайку». ⠀ Футбольный клуб «Чайка» и нападающий Илья Белоус расторгли договор по соглашению сторон. ⠀ Белоус перешел в «Чайку» 22 февраля 2019 года. За время в клубе форвард забил 7 голов в 42 матчах. В сезоне 2018/2019 в составе команды Илья стал победителем зоны «Юг» Профессиональной футбольной Лиги. ⠀ – Хочу поблагодарить болельщиков футбольного клуба «Чайка» за то, как они меня приняли, как поддерживали наш клуб и продолжают это делать, – сказал Белоус. – Еще хочу сказать спасибо руководству, администрации и тренерскому штабу за время, которое я провел в команде. За то, что помогли мне развиться, как футболисту. Футболистам хочу пожелать побольше побед и обойтись без травм. Жалко, что не выполнил поставленные перед собой цели. Важно, что удалось выиграть золотые медали. В любом случае, у меня останутся только теплые воспоминания. ⠀ Футбольный клуб «Чайка» благодарит Илью за работу и желает ему успехов в дальнейшей карьере!

Публикация от FC Chayka / ФК Чайка (@chaykafc)

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Q-J-G
Q-J-G
10 октября в 09:59
ну если договорились по взаимному....
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