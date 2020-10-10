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«Эвертон» заключил партнерское соглашение с «Эвертоном» из Чили

10 октября 2020, 10:12

«Эвертон» заключил партнерское соглашение с клубом из Чили.

Партнером ливерпульского клуба стал «Эвертон Винья-дель-Мар», которым владеет компания Grupo Pachuca.

Между сторонами достигнуто соглашение об обмене знаниями в области развития и обучения молодежи, маркетинга, розничной торговли и развитии фан-базы.

«Эвертон Винья-дель-Мар» основали англо-чилийские футболисты в 1909 году, команда была названа как раз в честь мерсисайдского клуба.

«Эвертон» заключил партнерское соглашение с «Эвертоном» из Чили

Тем временем английский «Эвертон» захватил лидерство в новом сезоне АПЛ.

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Все комментарии
Анпилкин
Анпилкин
10 октября в 10:46
Команды "побратимы"
1bear
1bear
10 октября в 10:27
жду партнёрского соглашения двух Арсеналов....
drug01
drug01
10 октября в 10:21
Взаимная помощь
STVA 1
STVA 1
10 октября в 10:16
Молодежь для практики в Чили будут отдавать)
beefs
beefs
10 октября в 10:14
вот у них обмен знаниями для развития, у нас обмен игроками...
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