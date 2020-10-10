«Эвертон» заключил партнерское соглашение с «Эвертоном» из Чили

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10 октября 2020, 10:12

«Эвертон» заключил партнерское соглашение с клубом из Чили.

Партнером ливерпульского клуба стал «Эвертон Винья-дель-Мар», которым владеет компания Grupo Pachuca.

Между сторонами достигнуто соглашение об обмене знаниями в области развития и обучения молодежи, маркетинга, розничной торговли и развитии фан-базы.

«Эвертон Винья-дель-Мар» основали англо-чилийские футболисты в 1909 году, команда была названа как раз в честь мерсисайдского клуба.