Шалимов: «Василий Кульков вписал себя в историю „Спартака“»

Бывший футболист «Спартака» поделился мыслями после известия о смерти бывшего игрока красно-белых и сборной России .

Вася был очень порядочным и скромным человеком. По характеру походил на Фёдора Черенкова. Не могу сказать, что мы были друзьями, но я всегда относился к нему с большим уважением и как к человеку, и как к футболисту. Также и он ко мне. Очень неприятное известие. Учитывая, что Василий болел долгое время, представляю, какие мучения испытал он и близкие. Всё очень печально.

Приношу соболезнования близким, особенно жене, которая до последнего была с ним рядом. Ну и всем болельщикам «Спартака». Вася вписал себя в историю клуба.