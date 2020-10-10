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Шалимов: «Василий Кульков вписал себя в историю „Спартака“»

10 октября 2020, 11:56

Бывший футболист «Спартака» Игорь Шалимов поделился мыслями после известия о смерти бывшего игрока красно-белых и сборной России Василия Кулькова.

Вася был очень порядочным и скромным человеком. По характеру походил на Фёдора Черенкова. Не могу сказать, что мы были друзьями, но я всегда относился к нему с большим уважением и как к человеку, и как к футболисту. Также и он ко мне. Очень неприятное известие. Учитывая, что Василий болел долгое время, представляю, какие мучения испытал он и близкие. Всё очень печально.

Приношу соболезнования близким, особенно жене, которая до последнего была с ним рядом. Ну и всем болельщикам «Спартака». Вася вписал себя в историю клуба.

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Sanches65
Sanches65
10 октября в 15:35
Закрыть наглухо Марадону дорого стоит. Покойся с миром Василий.
Justas Weiss7
Justas Weiss7
10 октября в 14:22
дед мне говорил что Кульков был лучшим в Спартаке 90-х, просто слава не заслуженно обходила его стороной. Василий разгонял атаку а Шалимов, Бесчастных, Мостовой и др. завершали атаку голами принося победы СМ попадая в ласковые лучи славы...
VAN ARM
VAN ARM
10 октября в 13:41
да, это безусловно.
Q-J-G
Q-J-G
10 октября в 12:00
Когда такие, как Василий Сергеевич, вписывают себя в историю, это всегда вызывает положительные эмоции.
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