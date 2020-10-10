«Очень тяжело проходить через это». Майкон — о коронавирусе в «Шахтере»

Полузащитник донецкого «Шахтера» Майкон рассказал о ситуации в команде, где 18 представителей клуба заразились коронавирусом.

Очень непривычно! Понятно, что уже были такие паузы, когда многие ребята разъезжались в сборные. Но сейчас из-за коронавируса ситуация очень сложная. Постараемся работать наилучшим образом и делать все от нас зависящее, чтобы подготовиться к следующим поединкам.

Мы соблюдали меры предосторожности, поэтому упражнения отличались. Следуя медицинским рекомендациям, старались как можно меньше контактировать. Думаю, в ближайшие дни такой подход сохранится.

Из-за плотного графика мы и раньше ощущали трудности, а теперь тренируется меньше ребят, а матчи все так же будут следовать один за другим. Конечно же, это усложняет задачу, но мы не опускаем руки. Нужно быть готовыми к такому вызову. В нашей команде квалифицированные футболисты, и мы верим друг в друга. Знаем, что можем достойно представлять имя «Шахтера».

Мы понимали, что такое может произойти, но все равно очень тяжело проходить через это. Повторюсь, у нас очень сложный календарь и мы должны продолжать готовиться несмотря на трудности. Желаю скорейшего выздоровления всем ребятам, которые сейчас находятся на самоизоляции. Надеюсь, болезнь пройдет бессимптомно и наши одноклубники вернутся к нам как можно скорее и быстро восстановятся. Они нам очень нужны.