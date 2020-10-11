Мурзагулов: «Кроме Рахимова других кандидатов у нас не было»

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов заявил, что клуб не обсуждал другие кандидатуры на пост главного тренера, кроме .

Когда поняли, что Вадим Евсеев хочет уйти, начали рассматривать кандидатуру Рашида Рахимова — других кандидатов на пост главного тренера у нас не было. В «Уфе» всегда был сплав молодежи и опытных людей, как в тренерском штабе, так и среди футболистов. Поняли, что, если возьмем молодого специалиста, то сейчас это не сработало бы, поскольку команда сама молодая, и этим ребятам нужен был опытный, авторитетный специалист. В то же время это должен был быть тренер открытый к новым идеям, а среди свободных был именно Рахимов, поэтому выбор пал на него.

Конечно, ему нужны помощники соответствующие, с такими же идеями, поэтому будут новые специалисты по физподготовке и тактике. Надо выбираться из той функциональной ямы, в которой оказалась команда в концовке прошлого и начале этого сезона. Надеемся, что исправим эту ошибку и команда уже не будет бегать на последнем издыхании. Уверены, что именно с Рахимовым черная полоса у нас закончиться и мы поднимемся на более привычные для клуба места.