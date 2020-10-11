Мурзагулов: «Кроме Рахимова других кандидатов у нас не было»

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов заявил, что клуб не обсуждал другие кандидатуры на пост главного тренера, кроме Рашида Рахимова.
Когда поняли, что Вадим Евсеев хочет уйти, начали рассматривать кандидатуру Рашида Рахимова — других кандидатов на пост главного тренера у нас не было. В «Уфе» всегда был сплав молодежи и опытных людей, как в тренерском штабе, так и среди футболистов. Поняли, что, если возьмем молодого специалиста, то сейчас это не сработало бы, поскольку команда сама молодая, и этим ребятам нужен был опытный, авторитетный специалист. В то же время это должен был быть тренер открытый к новым идеям, а среди свободных был именно Рахимов, поэтому выбор пал на него.
Конечно, ему нужны помощники соответствующие, с такими же идеями, поэтому будут новые специалисты по физподготовке и тактике. Надо выбираться из той функциональной ямы, в которой оказалась команда в концовке прошлого и начале этого сезона. Надеемся, что исправим эту ошибку и команда уже не будет бегать на последнем издыхании. Уверены, что именно с Рахимовым черная полоса у нас закончиться и мы поднимемся на более привычные для клуба места.