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Мурзагулов: «Кроме Рахимова других кандидатов у нас не было»

11 октября 2020, 15:09

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов заявил, что клуб не обсуждал другие кандидатуры на пост главного тренера, кроме Рашида Рахимова.

Когда поняли, что Вадим Евсеев хочет уйти, начали рассматривать кандидатуру Рашида Рахимова — других кандидатов на пост главного тренера у нас не было. В «Уфе» всегда был сплав молодежи и опытных людей, как в тренерском штабе, так и среди футболистов. Поняли, что, если возьмем молодого специалиста, то сейчас это не сработало бы, поскольку команда сама молодая, и этим ребятам нужен был опытный, авторитетный специалист. В то же время это должен был быть тренер открытый к новым идеям, а среди свободных был именно Рахимов, поэтому выбор пал на него.

Конечно, ему нужны помощники соответствующие, с такими же идеями, поэтому будут новые специалисты по физподготовке и тактике. Надо выбираться из той функциональной ямы, в которой оказалась команда в концовке прошлого и начале этого сезона. Надеемся, что исправим эту ошибку и команда уже не будет бегать на последнем издыхании. Уверены, что именно с Рахимовым черная полоса у нас закончиться и мы поднимемся на более привычные для клуба места.

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ABir
ABir
11 октября в 17:20
Рахимов - не худший вариант
ДАША Д
ДАША Д
11 октября в 15:54
Так что Рахимов ещё продешевил.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
11 октября в 15:51
Рассматривали только кандидатуру Рахимова, а пиджак так и остался висеть в шкафу.
David Young
David Young ответ Big krendel (раскрыть)
11 октября в 15:23
Малоэффективный автобус, если точнее.
Big krendel
Big krendel
11 октября в 15:19
Рахимов УФУ может поднять. А то в УФЕ сделали тактику автобус.
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