Рахимов: «Планируем подписать двух-трех игроков»

Новый главный тренер «Уфы» Рашид Рахимов рассказал о своем первом тренировочном дне во главе команды.
Первая тренировка уже прошла, много движения было, много скорости, после выходного дня все работали с желанием, но было определенное напряжение, без него никак. На сколько рассчитан контракт? Мы договорились с руководством, что пока до конца сезона, а дальше посмотрим.
Приобретения? Планируем подписать несколько, но сейчас мало хороших футболистов без контрактов. Посмотрим, что можно сделать, двух-трех игроков планируем взять. Нам нужен фланговый игрок, атакующий игрок, а также футболист в середину поля.
Задачи? Все прекрасно понимают, что в этой ситуации нужно остаться в РПЛ, от этого и будем работать. Нам нужно вернуть организацию, дисциплину и самоотдачу в игру.
И причастие главного акционера фк Уфа Газизова (акции переписал на родственников) тут тоже только совпадения.
И причастие главного акционера фк Уфа Газизова (акции переписал на родственников) тут тоже только совпадения.