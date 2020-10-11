ГлавнаяНовости

Рахимов: «Планируем подписать двух-трех игроков»

11 октября 2020, 15:01

Новый главный тренер «Уфы» Рашид Рахимов рассказал о своем первом тренировочном дне во главе команды.

Первая тренировка уже прошла, много движения было, много скорости, после выходного дня все работали с желанием, но было определенное напряжение, без него никак. На сколько рассчитан контракт? Мы договорились с руководством, что пока до конца сезона, а дальше посмотрим.

Приобретения? Планируем подписать несколько, но сейчас мало хороших футболистов без контрактов. Посмотрим, что можно сделать, двух-трех игроков планируем взять. Нам нужен фланговый игрок, атакующий игрок, а также футболист в середину поля.

Задачи? Все прекрасно понимают, что в этой ситуации нужно остаться в РПЛ, от этого и будем работать. Нам нужно вернуть организацию, дисциплину и самоотдачу в игру.

Все новости
Черчесов о Дзюбе: «Лидер и капитан в важные моменты должен быть на поле»
Сегодня, 01:40 Комментарии5
Червиченко: «Мозес? Когда игрока отправляют в Турцию, на нём ставят крест»
Сегодня, 01:15 Комментарии5
Геркус: «Тедеско не спешит продлевать контракт со „Спартаком“»
Сегодня, 00:12 Комментарии13
Агент Варга: «У Аршавина получится быть хорошим тренером»
Сегодня, 00:03 Комментарии6
Заболотный: «Хочется показать, что „Сочи“ ничем не хуже „Зенита“»
Вчера, 21:32 Комментарии32
Московское дерби, «Спартак» и «Зенит» против своих друзей. 11-й тур РПЛ напичкан интригами
Вчера, 21:00Александр Чистяков в блоге СтолкновенияКомментарии8
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
12 октября в 01:51
Думаю, что он поднимет команду
VAN ARM
VAN ARM
11 октября в 17:52
уфа не покупает)))
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
11 октября в 15:37
Не удивлюсь, что будет аренда из Спартака. Не вы только не подумайте про фарм, просто аренда из Спартака и ничего более.

И причастие главного акционера фк Уфа Газизова (акции переписал на родственников) тут тоже только совпадения.
Loko57
Loko57
11 октября в 15:05
Ну что ж... Удачи!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100