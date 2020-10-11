Рахимов: «Планируем подписать двух-трех игроков»

Новый главный тренер «Уфы» рассказал о своем первом тренировочном дне во главе команды.

Первая тренировка уже прошла, много движения было, много скорости, после выходного дня все работали с желанием, но было определенное напряжение, без него никак. На сколько рассчитан контракт? Мы договорились с руководством, что пока до конца сезона, а дальше посмотрим.

Приобретения? Планируем подписать несколько, но сейчас мало хороших футболистов без контрактов. Посмотрим, что можно сделать, двух-трех игроков планируем взять. Нам нужен фланговый игрок, атакующий игрок, а также футболист в середину поля.