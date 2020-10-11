Аршавин: «Турки, как и греки, плохо играют на выезде»

Бывший российский футболист прокомментировал предстоящий матч групповой стадии Лиги Наций между сборными России и Турции.

Лига Наций — непонятный турнир. Кто за что борется? Наши две игры выиграли, у них есть цель занять первое место. Турки, как и греки, плохо играют на выезде, все за нас. Наша сборная играет в организованный футбол, будем стараться проводить быстрые атаки. Ждать ли обилия голов? На грани будет, 2:1, 2:0, такой счет.