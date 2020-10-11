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Аршавин: «Турки, как и греки, плохо играют на выезде»

11 октября 2020, 15:05
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия1 : 1Логотип футбольный клуб ТурцияТурцияМатч завершен

Бывший российский футболист Андрей Аршавин прокомментировал предстоящий матч групповой стадии Лиги Наций между сборными России и Турции.

Лига Наций — непонятный турнир. Кто за что борется? Наши две игры выиграли, у них есть цель занять первое место. Турки, как и греки, плохо играют на выезде, все за нас. Наша сборная играет в организованный футбол, будем стараться проводить быстрые атаки. Ждать ли обилия голов? На грани будет, 2:1, 2:0, такой счет.

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Все комментарии
Caniggia
Caniggia
11 октября в 22:28
Всё правильно Аршавин сказал.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
11 октября в 21:07
Вопреки заявлению авторитетного специалиста турки не проигрывают уже пять выездных игр подряд включая матчи с французами и немцами.
Red blu
Red blu
11 октября в 20:30, ред.
Что - то Аршавин рано отдает предпочтение нашей сборной, это футбол и до финального свистка может все что угодно произойти.
Надо играть, а не языком трепать.
Давайте думать
Давайте думать
11 октября в 18:49
Обязаны османов побеждать и точка )))
112910415
112910415
11 октября в 17:57
значит, ничья будет
VAN ARM
VAN ARM
11 октября в 17:21
это нам точно не поможет))) мы можем проиграть везде и любому)))
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
11 октября в 16:57
Думаю что ничья будет.
ЮЗИК
ЮЗИК
11 октября в 16:05
Я бы на это не надеялся
mihaluch
mihaluch
11 октября в 15:27
Надеюсь эта тенденция сохранится и сегодня.
Q-J-G
Q-J-G ответ handreb (комментарий удален) (раскрыть)
11 октября в 15:12
Пора бы уже и тебе научиться писать предложения в которых более трёх слов, и зарабатывать очки умом, интеллектом, знаниями, а не мошенничеством в КП!
Q-J-G
Q-J-G
11 октября в 15:08
Это факт, но бывают и исключения!
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