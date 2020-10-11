Аджоев: «Панченко оказался там, где и должен играть»

Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев прокомментировал трансфер нападающего .

Мы искали игрока в линию нападения и рады, что Кирилл Панченко стал футболистом «Арсенала». Важно, что он разноплановый игрок, может сыграть и чистого форварда, и поддержать атаку из глубины поля. Должен добавить нам вариативности в атакующих действиях. Дальше всё зависит от него. В его контракте с «Тамбовом» был соответствующий пункт о возможности ухода в случае предложения, которое его заинтересует. На самом деле мы давно хотели видеть Кирилла у себя, общались на эту тему ещё летом. Поэтому можно сказать, что в итоге Панченко оказался там, где и должен играть.