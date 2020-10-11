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Аджоев: «Панченко оказался там, где и должен играть»

11 октября 2020, 22:00

Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев прокомментировал трансфер нападающего Кирилла Панченко.

Мы искали игрока в линию нападения и рады, что Кирилл Панченко стал футболистом «Арсенала». Важно, что он разноплановый игрок, может сыграть и чистого форварда, и поддержать атаку из глубины поля. Должен добавить нам вариативности в атакующих действиях. Дальше всё зависит от него. В его контракте с «Тамбовом» был соответствующий пункт о возможности ухода в случае предложения, которое его заинтересует. На самом деле мы давно хотели видеть Кирилла у себя, общались на эту тему ещё летом. Поэтому можно сказать, что в итоге Панченко оказался там, где и должен играть.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
12 октября в 04:33
Когда-то он подавал большие надежды.
mihaluch
mihaluch
11 октября в 22:44
Панченко придётся Арсеналу ко двору.
Leha-ha50
Leha-ha50
11 октября в 22:43
Очень оптимистичное заявление. Будем понаблюдать как Кирилл в Туле себя проявит. В нескольких клубах , что то у него не очень складывалось. Лишь в ФНЛ блеснул, а как только в РПЛ попал, опять потух . Все же есть сомнения в правильности приглашения Панченко в Тулу. Нестабилен парень к сожалению. Игры покажут насколько этот выбор был правильным. Ждемс.
Всем здоровья.
Big krendel
Big krendel
11 октября в 22:38
Из Москвы в Тулу. Может заиграет.
Gahi
Gahi
11 октября в 22:18, ред.
Игрок с хорошим опытом игры со многими командами, должен стать в Арсенале одним из ключевых футболистов команды. Удачи
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
11 октября в 22:11
Панченко способен усилить пряников...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
11 октября в 22:11
Пусть попробует!
beefs
beefs
11 октября в 22:03
посмотрим, что из этого выйдет...
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