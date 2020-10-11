Панченко перешёл в тульский «Арсенал»

Нападающий Кирилл Панченко стал игроком «Арсенала». Об этом сообщает официальный твиттер тульского клуба.
Контракт с футболистом заключен на два года.
Приветствуем Кирилла Панченко в «Арсенале» и желаем яркой и результативной игры!
Нападающий Кирилл Панченко стал игроком «Арсенала». Об этом сообщает официальный твиттер тульского клуба.
Контракт с футболистом заключен на два года.
Приветствуем Кирилла Панченко в «Арсенале» и желаем яркой и результативной игры!
Просто Панченко куда только не помотало - в итоге почти нигде не стал своим. Даже в цска поиграть успел. Может хоть в Арсенале себя проявит.
Просто Панченко куда только не помотало - в итоге почти нигде не стал своим. Даже в цска поиграть успел. Может хоть в Арсенале себя проявит.