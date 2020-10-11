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Панченко перешёл в тульский «Арсенал»

11 октября 2020, 19:19

Нападающий Кирилл Панченко стал игроком «Арсенала». Об этом сообщает официальный твиттер тульского клуба.

Контракт с футболистом заключен на два года.

Приветствуем Кирилла Панченко в «Арсенале» и желаем яркой и результативной игры!

Панченко перешёл в тульский «Арсенал»

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Все комментарии
makkie
makkie
12 октября в 01:09
А он разве не играл в Туле еще?
Просто Панченко куда только не помотало - в итоге почти нигде не стал своим. Даже в цска поиграть успел. Может хоть в Арсенале себя проявит.
Beekeeper
Beekeeper ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
11 октября в 23:36
Он сказал что он выше этого, и перешел в Арсенал ))) правда Тульский
Zenit_84
Zenit_84
11 октября в 21:08
Может там заиграет
Gahi
Gahi
11 октября в 20:59, ред.
Воспитанник ДЮСШ ЦСКА (тр.А.Л.Клабуков) и Локомотива (тр.А.С.Могузов). Кирилл Панченко за свою футбольную карьеру успел поиграть во многих клубах таких как Ставрополь, Нижний Новгород, Мордовия, Томь, ЦСКА, Динамо, Тамбов, и вот новый клуб Арсенал против которой Кирилл с Тамбовом играл 3 октября матч закончился со счётом 1-1. Игрок который подовал хорошие надежды и даже когда играл за Динамо в ФНЛ в сезоне 2016/2017 стал лучшим бомбардиром 24 гола в 34 матчах, лучшим нападающий, лучший игрок сезона по версии болельщиков, помог Динамо победить в ФНЛ и выйти в Премьер Лигу. Хочется на кануне дня рождения, 16 октября исполняется Кириллу 31 год, и номер который он выбрал 13 который является зеркальным отражением возраста, стал для него счастливым, в команде Арсенал. Удачи
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
11 октября в 20:58
Не состоявшиеся надежда Российского футбола...).
Kosmos58
Kosmos58
11 октября в 20:56
Почему то прорубь вспомнил ...
нечитайло
нечитайло
11 октября в 20:46
Пора проявлять себя
praporchik zadov
praporchik zadov ответ neukomm (раскрыть)
11 октября в 20:34
    Lucho Gonzalez
    Lucho Gonzalez
    11 октября в 20:32
    Хорошую перспективу выбрал, мог бы стать лидером спартака, но выбрал клуб поприличнее
    STVA 1
    STVA 1 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    11 октября в 20:28
    Главное что вам не нужен. Я рад за вас))) 🤣
    neukomm
    neukomm
    11 октября в 20:20
    Панченко всегда оставался игроком уровня ФНЛ. Динамо столько лет держалось за него, пыталось от него получить пользы, в итоге плюнули на это и избавились. Теперь другие наступают на эти грабли.
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ STVA 1 (раскрыть)
    11 октября в 20:19
    А так же ЦСКА, локо, зениту, мю, барсе....
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    11 октября в 20:17
    Самый не везучий, ну и нетехничный
    particular
    particular
    11 октября в 20:08, ред.
    Когда-то молодой, недавно перспективный, часто травмированный и вот уже крайний контракт в 30-ти летнем возрасте... Дай гАри, Киря, - хоть, напоследок..:))
    ШМЕЛЬ-258
    ШМЕЛЬ-258
    11 октября в 20:06
    Панченко где только не играл и нигде прижиться не может.
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    11 октября в 20:04
    А ведь мог в ЦСКА играть!
    Ternan
    Ternan
    11 октября в 19:57
      Давайте думать
      Давайте думать
      11 октября в 19:44
      Ну хотя бы Арсенал, хоть и тульский.
      VAN ARM
      VAN ARM
      11 октября в 19:37
      пора бы туле заводить игроков на постоянной основе)))
      STVA 1
      STVA 1
      11 октября в 19:25
      Туле нужен нап..
      cska vperiod
      cska vperiod
      11 октября в 19:22
      Фигаро тут фигаро там, где только не играл Кирилл, пожелаем удачи в очередной раз.
      Q-J-G
      Q-J-G
      11 октября в 19:21
      Удачи ему в новой команде!
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