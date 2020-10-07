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Денис Маслов: «Селихова хотел сам Федун. Джикию же хотел Каррера»

07 октября 2020, 11:10

Бывший исполнительный директор «Амкара», ныне занимающий должность президента «Торпедо», Денис Маслов рассказал о переходах в «Спартак» вратаря Александра Селихова и защитника Георгия Джикии.

Не знаю, насколько это правда, но мне рассказывали, что Селихова хотел сам Федун. Джикию же хотел Каррера. Поэтому сначала шёл Селихов, а потом уже Джикия. Мне было плевать, мне нужны были деньги для «Амкара». История с Сашей была в два раза дороже, потому что им интересовались и в Питере. Цифра за трансфер была плюс-минус одинаковая, но Федун платил сразу.

Футболист Селихов – это вообще продукт тренеров Сычёва и Каряки. Не проходило ни одной тренировки, чтобы Андрей не пробил ему 45 раз по воротам со всех позиций. Каряка со своим ударом Селихова тренировал по полной программе. Плюс, мне кажется, когда приехали Евсеев и Каряка, большие в прошлом игроки, в Перми просто зажилось по-другому.

Напомним, что Джикия и Селихов присоединились к «Спартаку» в конце 2016 года.

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Все комментарии
Евгений Быстров
Евгений Быстров
09 октября в 17:17
А что с Селиховым то сейчас?Как то и забылся
denmig
denmig
07 октября в 19:28
Селихов отличный кипер!
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
07 октября в 14:35
    Azu-Killah37
    Azu-Killah37 ответ David Young (раскрыть)
    07 октября в 12:24
    Точно! Спасибо!)
    David Young
    David Young ответ Azu-Killah37 (раскрыть)
    07 октября в 12:17
    Тот, кто пропустил 7 мячей от Ливерпуля.
    Azu-Killah37
    Azu-Killah37
    07 октября в 11:26
    Кто такой Селихов?
    STVA 1
    STVA 1
    07 октября в 11:19
    Все кого то хотели)
    David Young
    David Young
    07 октября в 11:11
    Очередные подковёрные детали.
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