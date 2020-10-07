«Шинник» объявил о подписании экс-форварда «Зенита» Игнатовича

«Шинник» на официальном сайте объявил о переходе нападающего «Нижнего Новгорода» Павла Игнатовича.
Футболист перешел в ярославский клуб на правах свободного агента. Форвард подписал с «Шинником» контракт, рассчитанный до лета 2021 года.
Игнатович — воспитанник петербургского футбола. Ранее он выступал за «Зенит», «Химки», брянское «Динамо», «Амкар», московское «Динамо», «Томь», «Мордовию», «Эрмис» (Кипр) и «Тамбов».
В «ШИННИКЕ» НОВЫЙ ФУТБОЛИСТ!— ФК «Шинник» (@FCShinnik) October 7, 2020
Очередным новичком «Шинника» сегодня стал 31-летний полузащитник Павел Игнатович, в минувшем сезоне выступавший за ФК «Нижний Новгород». Контракт рассчитан на 1 год.
Павел, добро пожаловать в «черно-синий» коллектив!!! pic.twitter.com/WvV1Lx7qIE