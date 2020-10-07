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«Шинник» объявил о подписании экс-форварда «Зенита» Игнатовича

07 октября 2020, 18:49

«Шинник» на официальном сайте объявил о переходе нападающего «Нижнего Новгорода» Павла Игнатовича.

Футболист перешел в ярославский клуб на правах свободного агента. Форвард подписал с «Шинником» контракт, рассчитанный до лета 2021 года.

Игнатович — воспитанник петербургского футбола. Ранее он выступал за «Зенит», «Химки», брянское «Динамо», «Амкар», московское «Динамо», «Томь», «Мордовию», «Эрмис» (Кипр) и «Тамбов».

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Все комментарии
ДСА
ДСА
07 октября в 19:44
Выступал за Зенит - громко сказано.
shlomo
shlomo
07 октября в 19:15
Ну наверное это усиление...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
07 октября в 19:01
Нормально для Шины...
Zozuig
Zozuig
07 октября в 18:58
    STVA 1
    STVA 1
    07 октября в 18:53
    Посмотрим что получится)
    David Young
    David Young
    07 октября в 18:51
    Для Шинника это хорошее усиление.
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