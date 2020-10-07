«Шинник» объявил о подписании экс-форварда «Зенита» Игнатовича

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07 октября 2020, 18:49

«Шинник» на официальном сайте объявил о переходе нападающего «Нижнего Новгорода» .

Футболист перешел в ярославский клуб на правах свободного агента. Форвард подписал с «Шинником» контракт, рассчитанный до лета 2021 года.

Игнатович — воспитанник петербургского футбола. Ранее он выступал за «Зенит», «Химки», брянское «Динамо», «Амкар», московское «Динамо», «Томь», «Мордовию», «Эрмис» (Кипр) и «Тамбов».