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Панченко: «Это правда, что в „Тамбове“ я не получил ни копейки»

13 октября 2020, 12:39

Нападающий «Арсенала» Кирилл Панченко признался, что не получал зарплату за два месяца выступлений в «Тамбове».

Это правда, что в «Тамбове» я не получил ни копейки. Про подъемные и агентские, как и в случае с «Арсеналом», речи не шло, а с выплатой зарплат у «Тамбова» возникли временные трудности. Ничего страшного, это тоже часть футбольной жизни, перебои случаются.

Естественно, я слышал разговоры, что футболисты «Тамбова» написали письмо на имя губернатора области, чтобы ситуация разрешилась. Понимаю ребят, которым надо кормить семьи. Но я не поставил под ним свою подпись, потому что как новичок не считал себя вправе принимать активное участие в этой ситуации. Я не успел погрузиться в детали, достаточно времени провести в команде, чтобы что-то требовать.

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Все комментарии
За адекватность
За адекватность
13 октября в 13:01
Смею предположить, что одной месячной зарплаты, которую Вы получали в "Динамо", вполне хватит обычной российской семье чтобы спокойно прожить год, а то и больше. Никоим образом не считаю чужие деньги, более того, полагаю, что клубы обязаны выполнять контрактные обязательства, просто к тому, что за пару-тройку месяцев без зарплаты наши мастера спортивной ходьбы с мячом с голоду не умрут и по вечерам таксовать не будут, дабы заработать на хлеб насущный. Полностью личное субъективное мнение.
beefs
beefs
13 октября в 12:46
вот так и живет в основном наш футбол...
ОПС
ОПС
13 октября в 12:40
Это ваши финансовые проблемы.
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