Панченко: «Это правда, что в „Тамбове“ я не получил ни копейки»

Нападающий «Арсенала» признался, что не получал зарплату за два месяца выступлений в «Тамбове».

Это правда, что в «Тамбове» я не получил ни копейки. Про подъемные и агентские, как и в случае с «Арсеналом», речи не шло, а с выплатой зарплат у «Тамбова» возникли временные трудности. Ничего страшного, это тоже часть футбольной жизни, перебои случаются.

Естественно, я слышал разговоры, что футболисты «Тамбова» написали письмо на имя губернатора области, чтобы ситуация разрешилась. Понимаю ребят, которым надо кормить семьи. Но я не поставил под ним свою подпись, потому что как новичок не считал себя вправе принимать активное участие в этой ситуации. Я не успел погрузиться в детали, достаточно времени провести в команде, чтобы что-то требовать.