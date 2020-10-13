Газизов объяснил расхождение в данных о посещаемости матча с «Зенитом»

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13 октября 2020, 12:21

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов заявил, что клуб после матча 10-го тура РПЛ против «Зенита» представил некорректные цифры о посещаемости игры, потому что на момент обнародования данных у красно-белых была промежуточная информация.

12 октября Тушинский суд Москвы оштрафовал «Спартак» на 300 тыс. рублей за нарушение законодательства в области противоэпидемиологических мер на матче против «Зенита».

Суд признал, что мы в определенной степени нарушали некоторые регламенты. Будем работать над этим. Мы поняли зону своих ошибок, нам указали на них, будем работать.

7 октября управление Роспотребнадзора по Москве сообщило о том, что на мероприятии присутствовало более 20 700 болельщиков, тогда как четверть вместимости арены позволяет принять не более 11 250 зрителей. После игры Газизов в разговоре с журналистами сообщил, что игру с петербуржцами посетили 17 200 зрителей.