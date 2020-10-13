Газизов объяснил расхождение в данных о посещаемости матча с «Зенитом»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов заявил, что клуб после матча 10-го тура РПЛ против «Зенита» представил некорректные цифры о посещаемости игры, потому что на момент обнародования данных у красно-белых была промежуточная информация.
12 октября Тушинский суд Москвы оштрафовал «Спартак» на 300 тыс. рублей за нарушение законодательства в области противоэпидемиологических мер на матче против «Зенита».
Суд признал, что мы в определенной степени нарушали некоторые регламенты. Будем работать над этим. Мы поняли зону своих ошибок, нам указали на них, будем работать.
7 октября управление Роспотребнадзора по Москве сообщило о том, что на мероприятии присутствовало более 20 700 болельщиков, тогда как четверть вместимости арены позволяет принять не более 11 250 зрителей. После игры Газизов в разговоре с журналистами сообщил, что игру с петербуржцами посетили 17 200 зрителей.
Тогда я получал информацию онлайн, потом она была чуть-чуть подработана, потом мы увидели всю картину. Я давал интервью сразу, у меня были промежуточные цифры.
Неделю назад:
Спартак не превышал разрешенную квоту на продажу билетов (с) Газизов
Я не знаю откуда взяли данные о превышении. На Спартак идет спланированное какое-то давление (с) Федун.
Теперь:
Суд признал, что мы в определенной степени нарушали некоторые регламенты. Будем работать над этим. Мы поняли зону своих ошибок, нам указали на них, будем работать.
верить этим - себя не уважать.
Неделю назад:
Спартак не превышал разрешенную квоту на продажу билетов (с) Газизов
Я не знаю откуда взяли данные о превышении. На Спартак идет спланированное какое-то давление (с) Федун.
Теперь:
Суд признал, что мы в определенной степени нарушали некоторые регламенты. Будем работать над этим. Мы поняли зону своих ошибок, нам указали на них, будем работать.
верить этим - себя не уважать.
"Данный матч проводился вообще без зрителей......
По ТВ случайно показали московский матч 2019-го года Спартак-Зенит 1:1...
Приносим извинения за техническую накладку"
"Данный матч проводился вообще без зрителей......
По ТВ случайно показали московский матч 2019-го года Спартак-Зенит 1:1...
Приносим извинения за техническую накладку"
Походу Спартак это фабрика по производству клоунов!!!
Походу Спартак это фабрика по производству клоунов!!!