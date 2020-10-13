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Газизов объяснил расхождение в данных о посещаемости матча с «Зенитом»

13 октября 2020, 12:21

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов заявил, что клуб после матча 10-го тура РПЛ против «Зенита» представил некорректные цифры о посещаемости игры, потому что на момент обнародования данных у красно-белых была промежуточная информация.

12 октября Тушинский суд Москвы оштрафовал «Спартак» на 300 тыс. рублей за нарушение законодательства в области противоэпидемиологических мер на матче против «Зенита».

Суд признал, что мы в определенной степени нарушали некоторые регламенты. Будем работать над этим. Мы поняли зону своих ошибок, нам указали на них, будем работать.

7 октября управление Роспотребнадзора по Москве сообщило о том, что на мероприятии присутствовало более 20 700 болельщиков, тогда как четверть вместимости арены позволяет принять не более 11 250 зрителей. После игры Газизов в разговоре с журналистами сообщил, что игру с петербуржцами посетили 17 200 зрителей.

Тогда я получал информацию онлайн, потом она была чуть-чуть подработана, потом мы увидели всю картину. Я давал интервью сразу, у меня были промежуточные цифры.

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Палыч82
Палыч82 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
13 октября в 17:33
Что и такое было?) Казалось бы сплошь разбойничий налет на хлев был,)
kolpino08
kolpino08
13 октября в 17:19
ню-ню...

Неделю назад:
Спартак не превышал разрешенную квоту на продажу билетов (с) Газизов
Я не знаю откуда взяли данные о превышении. На Спартак идет спланированное какое-то давление (с) Федун.

Теперь:
Суд признал, что мы в определенной степени нарушали некоторые регламенты. Будем работать над этим. Мы поняли зону своих ошибок, нам указали на них, будем работать.

верить этим - себя не уважать.
25процентный клоун
25процентный клоун
13 октября в 13:57
Деньги за лишние билеты пошли мимо кармана Федуна?
Aris
Aris
13 октября в 13:31
А вы просмотрите все предыдущие матчи Зенита! Поймете откуда ноги растут. Да и Сочи нужно бы посмотреть.
ДСА
ДСА
13 октября в 13:19
Арифметика говорит, что Спартак в плюсе.
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
13 октября в 13:16
"Не наипешь - не проживёшь" - принцип газизова
stavr74
stavr74
13 октября в 13:09
Детский лепет
Добряк
Добряк
13 октября в 13:08
Одним словом, Шамиль...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
13 октября в 13:05, ред.
Завтра скажет :
"Данный матч проводился вообще без зрителей......
По ТВ случайно показали московский матч 2019-го года Спартак-Зенит 1:1...
Приносим извинения за техническую накладку"
Faustello
Faustello
13 октября в 13:01, ред.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ mihaluch (раскрыть)
    13 октября в 12:53
      mihaluch
      mihaluch
      13 октября в 12:49
      Врёт башкир и не краснеет. Вся страна видела что стадион заполнен больше чем на 3/4.
      pomor45
      pomor45
      13 октября в 12:41
      Оштрафовали на 300тысяч, а выручка от превышения лимита посещаемости составила порядка 4.5 млн. Напрашивается вывод, что это выгодно.
      drug01
      drug01
      13 октября в 12:22
      Видно такой вариант
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