ГлавнаяНовости

Кирьяков: «Антон Шунин нормально играет, было видно по предыдущим матчам»

13 октября 2020, 13:36
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия0 : 0Логотип футбольный клуб ВенгрияВенгрияМатч завершен

Российский тренер Сергей Кирьяков исключил появление голкипера Матвея Сафонова в стартовом составе национальной команды на игру с Венгрией в Лиге Наций.

Появление Сафонова? Вряд ли. Сейчас такая ситуация, что пошла какая-то критика в адрес сборной, поэтому не думаю, что будут рисковать в этом плане. Ведь выход нового человека на поле — это всегда риск. Считаю, что будут опираться на проверенных людей, которых достаточно в рядах сборной. В принципе, Антон Шунин нормально играет, что было видно по предыдущим матчам. Мы видим, что тренерский штаб не бросается из стороны в сторону и взаимодействует с проверенными людьми.

Все новости
Черчесов о Дзюбе: «Лидер и капитан в важные моменты должен быть на поле»
Сегодня, 01:40 Комментарии6
Червиченко: «Мозес? Когда игрока отправляют в Турцию, на нём ставят крест»
Сегодня, 01:15 Комментарии5
Геркус: «Тедеско не спешит продлевать контракт со „Спартаком“»
Сегодня, 00:12 Комментарии13
Агент Варга: «У Аршавина получится быть хорошим тренером»
Сегодня, 00:03 Комментарии6
Заболотный: «Хочется показать, что „Сочи“ ничем не хуже „Зенита“»
Вчера, 21:32 Комментарии32
Московское дерби, «Спартак» и «Зенит» против своих друзей. 11-й тур РПЛ напичкан интригами
Вчера, 21:00Александр Чистяков в блоге СтолкновенияКомментарии8
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Федор Паршунин
Федор Паршунин
13 октября в 14:22
Взаимодействие с проверенными людьми, нежелание экспериментировать с составом и пробовать новых игроков рано или поздно приведет к стагнации и ухудшению результатов сборной. Шунин конечно в отличии от Джанаева, не совершал ляпов, но что мешает проверить Сафонова в товарняках. Тем более Антону уже 33 года, а за Сафоновым будущее.
beefs
beefs
13 октября в 13:37
усы не любит экспериментов...
Leha-ha50
Leha-ha50
13 октября в 13:37
Выбор за тренером.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100