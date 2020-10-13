Кирьяков: «Антон Шунин нормально играет, было видно по предыдущим матчам»

Российский тренер исключил появление голкипера в стартовом составе национальной команды на игру с Венгрией в Лиге Наций.

Появление Сафонова? Вряд ли. Сейчас такая ситуация, что пошла какая-то критика в адрес сборной, поэтому не думаю, что будут рисковать в этом плане. Ведь выход нового человека на поле — это всегда риск. Считаю, что будут опираться на проверенных людей, которых достаточно в рядах сборной. В принципе, Антон Шунин нормально играет, что было видно по предыдущим матчам. Мы видим, что тренерский штаб не бросается из стороны в сторону и взаимодействует с проверенными людьми.