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«Тамбов»: «Долги погасим, глобальных проблем с этим нет»

13 октября 2020, 12:52

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков прокомментировал высказывание бывшего нападающего команды Кирилла Панченко, который заявил, что не получал зарплату.

У нас была задержка зарплаты, да. Июнь и июль ребятам погасили. Думаю, завтра погасим август. Сентябрь мы погасим в конце октября. Перед всеми игроками долги погасим, в том числе и перед Кириллом. Глобальных проблем с долгами нет. Есть проблемы, но они решаемы. Думаю, сейчас у всех клубов из нижней восьмерки проблемы. Всем тяжело. У нас есть проблемы, но мы их решаем.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
13 октября в 13:46
Тамбов сам себя загнал в долговую яму. Играть второй сезон все матчи на выезде - это же лишние расходы и немалые. Канитель со стадионом просто всех уже достала, ввод его откладывался уже несколько раз. Жаль болельщиков , которые второй год не могут нормально поддержать свою команду. Обещали к новому году стадион ввести в эксплуатацию. Успеют ли ??? Или до лета отложат введение???
Всем здоровья.
За адекватность
За адекватность
13 октября в 13:07, ред.
"Перед всеми игроками долги погасим,"
"- Затем, — сказал Остап веско, — что вы сейчас пойдете к "Цветнику", станете в тени и будете на французском, немецком и русском языках просить подаяние, упирая на то, что вы бывший член Государственной думы от кадетской фракции. Весь чистый сбор поступит монтеру Мечникову. Поняли?"
ermak6848
ermak6848
13 октября в 12:57
уже приятная новость..
sv_1969
sv_1969 ответ mihaluch (раскрыть)
13 октября в 12:57
Так можно практически про все команды сказать!
sv_1969
sv_1969
13 октября в 12:56
Главное погасить)
mihaluch
mihaluch
13 октября в 12:54
Зачем РПЛ нужен Тамбов.
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