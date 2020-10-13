РПЛ не хочет убирать сетки с трибун на стадионах России

Директор по безопасности РПЛ Александр Мейтин рассказал о возможности убрать сетки с трибун активных болельщиков на стадионах.

Что касается плюсов, сетка препятствует возможности выброса в игровую зону посторонних предметов. Также при наличии сетки проблематично выбежать в игровую зону и помешать проведению матча. Немаловажно, что сетки являются «щитом» для мячей, летящих в сторону трибун. Минус тоже есть. Сетка незначительно ухудшает просмотр матча. Но всё-таки приоритет – это безопасность.

Сетки должны устанавливаться там, где они реально нужны для обеспечения безопасности. Это прерогатива администрации стадиона и клуба. На наш взгляд, их целесообразно ставить за воротами.