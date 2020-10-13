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РПЛ не хочет убирать сетки с трибун на стадионах России

13 октября 2020, 11:24

Директор по безопасности РПЛ Александр Мейтин рассказал о возможности убрать сетки с трибун активных болельщиков на стадионах.

Что касается плюсов, сетка препятствует возможности выброса в игровую зону посторонних предметов. Также при наличии сетки проблематично выбежать в игровую зону и помешать проведению матча. Немаловажно, что сетки являются «щитом» для мячей, летящих в сторону трибун. Минус тоже есть. Сетка незначительно ухудшает просмотр матча. Но всё-таки приоритет – это безопасность.

Сетки должны устанавливаться там, где они реально нужны для обеспечения безопасности. Это прерогатива администрации стадиона и клуба. На наш взгляд, их целесообразно ставить за воротами.

Ранее Мейтин рассказал, как будут наказываться нарушители на стадионах.

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Палыч82
Палыч82
13 октября в 17:31
Правильно, рэп/хип-хоп кроманьонцы, приходящие поматеоиться и курнуть за воротами иного не заслуживают
pomor45
pomor45
13 октября в 12:49
Сетка незначительно ухудшает просмотр матча.
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Сетка мешает главному занятию, ради которого фанаты идут на матч, а просмотр - дело вторичное.
Project Pandora
Project Pandora
13 октября в 12:34
    112910415
    112910415
    13 октября в 11:28
    все давно привыкли
    Legend 6
    Legend 6
    13 октября в 11:25
      Q-J-G
      Q-J-G
      13 октября в 11:25
      это правильное решение....
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