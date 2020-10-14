Родри: «У сборной Украины, по сути, был один хороший момент»

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри прокомментировал поражение от Украины (0:1) в матче Лиги Наций.

Конечно, поражение на этом стадионе не входило в наши планы. Но мы ехали в Киев, понимая, что здесь тяжело добиться результата.

Мы видели, что на днях они усложнили жизнь Германии. Начнём с того, что сегодня мы играли медленнее чем обычно. Мы владели мячом на протяжении всей встречи, но нам не хватало той расторопности перед воротами соперника, которую мы демонстрировали ранее.

У соперника, по сути, был один хороший момент, который был реализован. Мы должны учиться на этих ошибках.

На данный момент у нас нет прирождённого проверенного бомбардира, и каждый из нас должен внести свой вклад, чтобы это компенсировать.