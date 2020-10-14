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Кьеллини — о коронавирусе у Роналду: «Криштиану загорает, он безмятежен»

14 октября 2020, 00:14

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини прокомментировал новость о положительном анализе форварда Криштиану Роналду на коронавирус.

С Криштиану все в порядке, он безмятежен. Роналду загорает. Когда он придет в норму, то сразу вернется.

Ранее стало известно, что Роналду может сыграть с «Барселоной» в Лиге чемпионов 28 октября. На данный момент форвард точно пропустит 2 ближайших матча «Юве».

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
14 октября в 01:15
Пусть выйдет против Барсы, и вынесет эту Барсу своими голами!!!
Шишанутый
Шишанутый
14 октября в 00:42
Рону не страшен не какой Ковид он и его тоже победит!! Великий человек и спортсмен.
ValidAccessBANK
ValidAccessBANK
14 октября в 00:31, ред.
Значит опять к арабскому массажисту намылилась португальская блудница, поэтому и закатила недавно истерику на
ломающие все "романтические" планы ограничения в клубе...))))
STVA 1
STVA 1
14 октября в 00:17
Каникулы у него))
VAN ARM
VAN ARM
14 октября в 00:16
значит всё не так плохо)))
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