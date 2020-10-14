Кьеллини — о коронавирусе у Роналду: «Криштиану загорает, он безмятежен»

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини прокомментировал новость о положительном анализе форварда Криштиану Роналду на коронавирус.
С Криштиану все в порядке, он безмятежен. Роналду загорает. Когда он придет в норму, то сразу вернется.
Ранее стало известно, что Роналду может сыграть с «Барселоной» в Лиге чемпионов 28 октября. На данный момент форвард точно пропустит 2 ближайших матча «Юве».
ломающие все "романтические" планы ограничения в клубе...))))
ломающие все "романтические" планы ограничения в клубе...))))