Энрике: «Испания контролировала игру, но у Украины были хорошие контратаки»

Главный тренер сборной Испании прокомментировал поражение в матче Лиги Наций против национальной команды Украины (0:1).

Матч был сложным, мы контролировали игру. Однако у Украины были хорошие контратаки и возможности, им удалось забить.

У сборной Испании низкая результативность в октябре (1 гол – прим.)? Мы работаем над тем, чтобы забивать больше, лучше завершать атаки. Но это футбол. Легко судить игроков, когда они не забивают и хвалить, когда забивают. Нам нужно сделать шаг вперед в этом плане.