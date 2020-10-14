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Энрике: «Испания контролировала игру, но у Украины были хорошие контратаки»

14 октября 2020, 00:46
УкраинаЛоготип футбольный клуб Украина1 : 0Логотип футбольный клуб ИспанияИспанияМатч завершен

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике прокомментировал поражение в матче Лиги Наций против национальной команды Украины (0:1).

Матч был сложным, мы контролировали игру. Однако у Украины были хорошие контратаки и возможности, им удалось забить.

У сборной Испании низкая результативность в октябре (1 гол – прим.)? Мы работаем над тем, чтобы забивать больше, лучше завершать атаки. Но это футбол. Легко судить игроков, когда они не забивают и хвалить, когда забивают. Нам нужно сделать шаг вперед в этом плане.

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St David
St David
14 октября в 06:30
Важлива не тільки перемога, а те, що Шева зумів налаштувати команду після поразки від Франції на бойовий лад.
Leha-ha50
Leha-ha50
14 октября в 01:00
Все же чувствуется , что ни Испании, ни Германии , ни другим топ сборным эта ЛН и не очень то и нужна. Небрежность с какой испанцы играли , в целом и не удивляет. Моментов , чтоб забить было с десяток , но думали , не сейчас, так чуть позже забьем. Никакой трагедии для них нет. А вот украинцам - это помощь, опыт огромный. Игры с такими командами всегда полезны.
По игре конечно испанцы смотрелись солиднее, а вот счет на табло в пользу других . И это нормально. Через неделю никто не вспомнит , сколько там моментов было у Испании, а будут помнить конечный результат.....который впрочем, я так думаю, не очень то сильно гостей и расстроил.
Всем здоровья.
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart
14 октября в 00:58
    Q-J-G
    Q-J-G
    14 октября в 00:51
    Плохо контролировали, если пропустили и проиграли...
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