Энрике: «Испания контролировала игру, но у Украины были хорошие контратаки»

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике прокомментировал поражение в матче Лиги Наций против национальной команды Украины (0:1).
Матч был сложным, мы контролировали игру. Однако у Украины были хорошие контратаки и возможности, им удалось забить.
У сборной Испании низкая результативность в октябре (1 гол – прим.)? Мы работаем над тем, чтобы забивать больше, лучше завершать атаки. Но это футбол. Легко судить игроков, когда они не забивают и хвалить, когда забивают. Нам нужно сделать шаг вперед в этом плане.
По игре конечно испанцы смотрелись солиднее, а вот счет на табло в пользу других . И это нормально. Через неделю никто не вспомнит , сколько там моментов было у Испании, а будут помнить конечный результат.....который впрочем, я так думаю, не очень то сильно гостей и расстроил.
Всем здоровья.
По игре конечно испанцы смотрелись солиднее, а вот счет на табло в пользу других . И это нормально. Через неделю никто не вспомнит , сколько там моментов было у Испании, а будут помнить конечный результат.....который впрочем, я так думаю, не очень то сильно гостей и расстроил.
Всем здоровья.