Цыганков: «Бущан отыграл свой лучший матч»

Полузащитник киевского «Динамо» и сборной Украины прокомментировал победу над Испанией (1:0) в Лиге Наций. 22-летний хавбек стал автором единственного гола в матче.

Я не герой, герой – это команда. Мы вышли на матч с единым коллективным духом, пытались обыграть Испанию. Знаем, что это за сборная, за счёт чего они играют. Пытались не дать им сегодня пространства. Их игроки сразу наказывают за самые мелкие ошибки. У нас был коллективный дух – всё сложилось удачно.

Мы понимаем, что сыграли предыдущих три матча не лучшим образом. Хотели реабилитироваться перед болельщиками. Очень благодарны, что они сегодня пришли и поддержали, мы играем для них. Каждый тренер и футболист отдал душу и сердце на поле, на скамейке.

Конечно, мы знали, что большую часть времени мы будем играть сзади. Знаем Испанию и её игроков. Но сегодня Жорик (Прим. — вратарь Георгий Бущан) отыграл свой лучший матч, с чем я его поздравляю. Каждый футболист на поле и на скамейке верил до последнего, что мы сегодня сможем победить.