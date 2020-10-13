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Тренер сборной Венгрии: «Всё знаем о России. Не думаю, что будут сюрпризы»

13 октября 2020, 22:46
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия0 : 0Логотип футбольный клуб ВенгрияВенгрияМатч завершен

Главный тренер сборной Венгрии Марко Росси поделился ожиданиями в преддверии матча Лиги Наций с национальной командой России.

Для нас самое главное – предстоящий матч с российской сборной и игра в ноябре (финал плей-офф за попадание на Евро-2020 – прим.), а там уже посмотрим. Возможно, нам удастся пробиться в лигу А, но сейчас говорить об этом преждевременно, надо сосредоточиться на предстоящей игре.

В матче с командой России в Будапеште мы играли хорошо, но допустили несколько ошибок. По всем остальным играм, кроме игры с болгарами, я был полностью удовлетворен командной и индивидуальной игрой, мы обрели уверенность.

Задача тренера – помочь игрокам полностью раскрыться, а что касается сюрпризов, не думаю, что они будут. Мы со своей стороны все о них знаем, как и они о нас. В Будапеште мы пропустили три гола из-за наших собственных ошибок. После трех голов игроки собрались, игра пошла как нужно, у нас была возможность сравнять, мы знаем, против кого нам предстоит играть, а как сложится игра, зависит от большого количества факторов.

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Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
14 октября в 05:41
Понятно, что сборная не секретный обьект.
sv_1969
sv_1969 ответ Caniggia (раскрыть)
14 октября в 00:15
Эта средняя Турция нас обыграет дома )
Ген Геныч
Ген Геныч ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
13 октября в 23:58
Он готовится к теннисному матчу!!!!!!!!!!!!!!Думаю в матче с венграми будет ходить по полю,беречь силушки!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ген Геныч
Ген Геныч
13 октября в 23:57
Ну какие могут быть сюрпризы от гения Стаса?!!!!!!!!!!!!!!))))))))))))))))))))Тут и так всё читается-опять Дзюба,опять Ионов,Жирков и др наши стасики маленькие!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Ё...... ..... цирк!!!!!!!!!!!!!!!!
mihaluch
mihaluch
13 октября в 23:54
Нам надо не удивлять а выигрывать.
Leha-ha50
Leha-ha50
13 октября в 23:46
Зная консерватизм Черчесова, можно капитально подготовится с игре с нами.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
13 октября в 23:44
Если дзюба будет опять ползать по полю , то ничего хорошего ждать нельзя. Ионов, Черышев....???
Caniggia
Caniggia
13 октября в 22:56
Тяжёлая будет игра. Достаточно средняя сборная Турции показала, каков на сегодняшний день уровень сборной России.
VAN ARM
VAN ARM
13 октября в 22:51
стас удивляет только постоянством)))))
Q-J-G
Q-J-G
13 октября в 22:47
Посмотрим, будут или нет....
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
13 октября в 22:47
Да точно не будет...
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