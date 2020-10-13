Тренер сборной Венгрии: «Всё знаем о России. Не думаю, что будут сюрпризы»

Главный тренер сборной Венгрии поделился ожиданиями в преддверии матча Лиги Наций с национальной командой России.

Для нас самое главное – предстоящий матч с российской сборной и игра в ноябре (финал плей-офф за попадание на Евро-2020 – прим.), а там уже посмотрим. Возможно, нам удастся пробиться в лигу А, но сейчас говорить об этом преждевременно, надо сосредоточиться на предстоящей игре.

В матче с командой России в Будапеште мы играли хорошо, но допустили несколько ошибок. По всем остальным играм, кроме игры с болгарами, я был полностью удовлетворен командной и индивидуальной игрой, мы обрели уверенность.

Задача тренера – помочь игрокам полностью раскрыться, а что касается сюрпризов, не думаю, что они будут. Мы со своей стороны все о них знаем, как и они о нас. В Будапеште мы пропустили три гола из-за наших собственных ошибок. После трех голов игроки собрались, игра пошла как нужно, у нас была возможность сравнять, мы знаем, против кого нам предстоит играть, а как сложится игра, зависит от большого количества факторов.