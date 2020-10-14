Шевченко – о матче с Испанией: «Мы хотели выиграть и выиграли»

Главный тренер сборной Украины поделился впечатлениями после победы над Испанией в матче Лиги Наций (1:0).

Думаю, что мне сегодня нет смысла что-то говорить. Ребята все сказали своим отношением, своей самоотдачей. Они приняли перестроения, которые мы предложили. И до конца их исполняли. Это их победа. Это только они.

Рад, что мои слова действуют. Они молодцы. Они приняли этот урок после 1:7. Для нас сегодня информативно этот матч много подсказал. В будущем будет проще, будем варьировать. Сейчас есть возможность менять тактику по ходу игры.

Мы сейчас не в состоянии конкурировать кадрово с Испанией. Но мы выиграли всю борьбу, подбирали мячи. Мы хотели выиграть и выиграли. Игра без мяча была основным принципом сегодняшней победы.

Мы знали, что будем без мяча. Знали, что они оставят нам шансы. Нам надо было двигаться, перекрывать, создавать численное преимущество. Колоссальная работа.

Кто-то должен в сборной задуматься, есть конкуренция. Очень много положительных моментов. Командная игра и самоотдача – составляющие успеха.