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Шевченко – о матче с Испанией: «Мы хотели выиграть и выиграли»

14 октября 2020, 00:29
УкраинаЛоготип футбольный клуб Украина1 : 0Логотип футбольный клуб ИспанияИспанияМатч завершен

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился впечатлениями после победы над Испанией в матче Лиги Наций (1:0).

Думаю, что мне сегодня нет смысла что-то говорить. Ребята все сказали своим отношением, своей самоотдачей. Они приняли перестроения, которые мы предложили. И до конца их исполняли. Это их победа. Это только они.

Рад, что мои слова действуют. Они молодцы. Они приняли этот урок после 1:7. Для нас сегодня информативно этот матч много подсказал. В будущем будет проще, будем варьировать. Сейчас есть возможность менять тактику по ходу игры.

Мы сейчас не в состоянии конкурировать кадрово с Испанией. Но мы выиграли всю борьбу, подбирали мячи. Мы хотели выиграть и выиграли. Игра без мяча была основным принципом сегодняшней победы.

Мы знали, что будем без мяча. Знали, что они оставят нам шансы. Нам надо было двигаться, перекрывать, создавать численное преимущество. Колоссальная работа.

Кто-то должен в сборной задуматься, есть конкуренция. Очень много положительных моментов. Командная игра и самоотдача – составляющие успеха.

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Все комментарии
St David
St David
14 октября в 06:17
Дуже приємно бачити таку перемогу над складною командою. Вітаю! Привіт з Ташкента.
ЮЗИК
ЮЗИК
14 октября в 05:43
Из Шевы неплохой тренер получается
Gahi
Gahi
14 октября в 00:55
В этой игре чувствовалось что Шевченко сделал выводы после игры с Францией где был зафиксирован крупный счёт и игра против Германии которая помогла вынести много полезных выводов. Да играли так как нужно было сыграть против Испании, чтобы не проиграть. С желанием и самоотдачей и где-то сегодня удача была на стороне Украины. Какой бы ценой не была завоевана победа она всегда приятно а если это в игре против сольного соперника, то это в двойне приятно. Удачи и хорошей игры в следующих матчах.
Caniggia
Caniggia
14 октября в 00:48
Долго терпели и дождались своего шанса. Победа над Испанией дорогого стоит.
drug01
drug01
14 октября в 00:30
Так продолжать играть
David Young
David Young
14 октября в 00:30
Бывает так, что воля к победе и хорошая реализация приводят к победе над более сильным соперником.
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