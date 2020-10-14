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Лёв: «Полуфинал чемпионата Европы — задача-минимум для Германии»

14 октября 2020, 03:22
ГерманияЛоготип футбольный клуб Германия3 : 3Логотип футбольный клуб ШвейцарияШвейцарияМатч завершен

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв подвёл итоги матча против Швейцарии (3:3) в рамках Лиги Наций и назвал задачу «Бундестим» на предстоящий чемпионат Европы.

Это была очень напряжённая игра. Обе команды много рисковали и допускали ошибки.

Мы плохо начали эту встречу, но проявили настоящий характер, отыграв отставание, что было приятно. Тем не менее мы совершили ряд ошибок в игре в обороне. Согласно нашему плану, мы были готовы пойти на определённый риск, но эти ошибки нужно исправлять.

Когда мы играем на чемпионате Европы, наша цель состоит в том, чтобы пройти как можно дальше, но задача-минимум — выход в полуфинал.

У этой команды огромный потенциал. Нам нужно кое-что подкорректировать, но я считаю, что есть также много вещей, способных порадовать.

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Все комментарии
galem72
galem72
14 октября в 10:45
С Лёвом Германии из своей группы выйти бы. ))
ОПС
ОПС
14 октября в 09:02
Загадывать можно все, но что будет,,,
КЭТиК
КЭТиК
14 октября в 05:29
У Германии только одна цель - победа.
Gahi
Gahi
14 октября в 04:16, ред.
Цель определина, но так играть как в Лиги Наций, то из группы можно не выйти.
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