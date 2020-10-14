Лёв: «Полуфинал чемпионата Европы — задача-минимум для Германии»

Главный тренер сборной Германии подвёл итоги матча против Швейцарии (3:3) в рамках Лиги Наций и назвал задачу «Бундестим» на предстоящий чемпионат Европы.

Это была очень напряжённая игра. Обе команды много рисковали и допускали ошибки.

Мы плохо начали эту встречу, но проявили настоящий характер, отыграв отставание, что было приятно. Тем не менее мы совершили ряд ошибок в игре в обороне. Согласно нашему плану, мы были готовы пойти на определённый риск, но эти ошибки нужно исправлять.

Когда мы играем на чемпионате Европы, наша цель состоит в том, чтобы пройти как можно дальше, но задача-минимум — выход в полуфинал.

У этой команды огромный потенциал. Нам нужно кое-что подкорректировать, но я считаю, что есть также много вещей, способных порадовать.