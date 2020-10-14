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Бущан: «Я дал тренеру пищу для размышлений. Но выбирать ему»

14 октября 2020, 01:45
УкраинаЛоготип футбольный клуб Украина1 : 0Логотип футбольный клуб ИспанияИспанияМатч завершен

Вратарь киевского «Динамо» и сборной Украины Георгий Бущан прокомментировал победу над Испанией (1:0) в матче Лиги Наций.

— 3 сейва в начале встречи? Это испанцы. Мы исходили из их игры. Сегодня мы не можем играть в свой футбол, по понятным причинам. Нам пришлось перестроиться, играть проще. Испанцы не были к такому готовы. Хочу поздравить всю команду и страну с этим историческим достижением. Но я не хочу, чтобы эта победа была единственной. У нас была непростая неделя. Все терпели, старались, бились для этого результата.

— Испанцы не были готовы, что вы такой кураж поймаете.

— Кураж – это такое дело. Я же тоже работаю. Сегодня удача была на нашей стороне.

— Вы провели три матча в основе. Своё место в основе теперь так просто не отдадите?

— Сложилась такая ситуация, к сожалению. Я желаю здоровья Пятову, Лунину, Панькиву. Так сложились обстоятельства. Я дал пищу для размышлений, но выбирать главному тренеру. Для меня главное – чтобы команда побеждала.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
14 октября в 08:25
тебе везло и это главное)))))
Kosmos58
Kosmos58
14 октября в 08:12
Классно отработал. Уважаю!
St David
St David
14 октября в 06:35
Молодец!
Caniggia
Caniggia
14 октября в 02:18
Круто отстоял!
mihaluch
mihaluch
14 октября в 01:55
Главное чтобы команда побеждала.
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