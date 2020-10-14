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Хаверц: «Было важно показать, что сборная Германии не сдаётся»

14 октября 2020, 02:38
ГерманияЛоготип футбольный клуб Германия3 : 3Логотип футбольный клуб ШвейцарияШвейцарияМатч завершен

Полузащитник «Челси» и сборной Германии Кай Хаверц подвёл итоги матча против Швейцарии (3:3) в рамках Лиги Наций.

Мы совершили несколько камбэков. Это была трудная игра для сборной Германии. Но мы всё ещё в процессе становления, у нас молодая команда. Мы продемонстрировали правильный настрой и хорошо сыграли во втором тайме. Но мы должны лучше обороняться.

Конечно, мы хотим побеждать в каждом матче, но сегодня мы проявили характер и сражались, не сдаваясь ни на секунду. Нам было важно показать эту черту нашей команды.

С Вернером и Гнабри играть очень весело, это быстрые и талантливые футболисты, они облегчают мне жизнь. Но нам лучше решать исход матчей.

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Q-J-G
Q-J-G
14 октября в 02:40
Да, боевая ничья.
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