«Зенит» представил промо к Лиге чемпионов. Малком — в образе артиллериста

«Зенит» представил любопытную рекламную кампанию к Лиге чемпионов сезона-2020/21.

Концепция «Поднять паруса!» переносит всех участников и зрителей во времена, когда Петербург был столицей Российской Империи, честь государства отстаивали в морских сражениях, а мужчины носили потрясающие костюмы.

Тренерский штаб сине-бело-голубых под руководством генерал-адмирала Сергея Семака набирает отважную команду, которой предстоит сразиться с вражеским флотом из Германии, Италии и Бельгии.

Каждый из футболистов основного состава «Зенита» получил собственный прототип с точки зрения военного дела. Так, Александр Ерохин представлен в образе зоркого лейтенанта, защищающего границы от внезапных вторжений, Малком и Дуглас Сантос — артиллеристов, обеспечивающих огневую поддержку, а Ярослав Ракицкий — лихого и бесстрашного казака. Футболисты и тренерский штаб «Зенита» приняли непосредственное участие в ролике, озвучив своих персонажей.

В съемках промо-ролика принял участие народный артист России и давний болельщик «Зенита» Сергей Мигицко. Иллюстрации для комикса созданы американским художником из Бразилии Райаном Смолманом, чье портфолио насчитывает более сотни работ, в том числе — для ведущих медиакомпаний планеты — Disney, Warner Bros., Sony Pictures.