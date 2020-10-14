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«Зенит» представил промо к Лиге чемпионов. Малком — в образе артиллериста

14 октября 2020, 18:09

«Зенит» представил любопытную рекламную кампанию к Лиге чемпионов сезона-2020/21.

Концепция «Поднять паруса!» переносит всех участников и зрителей во времена, когда Петербург был столицей Российской Империи, честь государства отстаивали в морских сражениях, а мужчины носили потрясающие костюмы.

Тренерский штаб сине-бело-голубых под руководством генерал-адмирала Сергея Семака набирает отважную команду, которой предстоит сразиться с вражеским флотом из Германии, Италии и Бельгии.

Каждый из футболистов основного состава «Зенита» получил собственный прототип с точки зрения военного дела. Так, Александр Ерохин представлен в образе зоркого лейтенанта, защищающего границы от внезапных вторжений, Малком и Дуглас Сантос — артиллеристов, обеспечивающих огневую поддержку, а Ярослав Ракицкий — лихого и бесстрашного казака. Футболисты и тренерский штаб «Зенита» приняли непосредственное участие в ролике, озвучив своих персонажей.

В съемках промо-ролика принял участие народный артист России и давний болельщик «Зенита» Сергей Мигицко. Иллюстрации для комикса созданы американским художником из Бразилии Райаном Смолманом, чье портфолио насчитывает более сотни работ, в том числе — для ведущих медиакомпаний планеты — Disney, Warner Bros., Sony Pictures.

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15 октября Комментарии3
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Все комментарии
d_fincher
d_fincher ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 08:13
Шедевр)
Слайш
Слайш
15 октября в 14:07
Объективно, ролик классный, надо признать...

Но если Зенит как обычно сольет все игры, им этот ролик припомнят точно )
Doping87
Doping87
15 октября в 05:02
Реально крутой ролик! Поднять паруса!
Squadra Adzurra
Squadra Adzurra
15 октября в 04:47
Зюпинье чёт не очень похож на себя в оригинале
Azu-Killah37
Azu-Killah37 ответ ЛЬВОВ НА МЯСО (раскрыть)
14 октября в 23:55
Даже Барселона и Реал нуждаются в медиа проектах, о чём речь вообще? 21 век на дворе)
95-shishani-95
95-shishani-95
14 октября в 23:20
Видео прикольным получилось!
pomor45
pomor45 ответ oFANATo (раскрыть)
14 октября в 23:16
Теперь ещё также красочно распиши подвиги твоего ЦСКА в самой слабой группе ЛЕ.
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР ответ ЛЬВОВ НА МЯСО (раскрыть)
14 октября в 22:39
на счет отсутствия пустословия в спартаке лучше не говорить))
star1970
star1970 ответ ЛЬВОВ НА МЯСО (раскрыть)
14 октября в 22:38
    ЛЬВОВ НА МЯСО
    ЛЬВОВ НА МЯСО ответ Azu-Killah37 (раскрыть)
    14 октября в 22:11
    Я же написал что точить лясы это для Зенита, Спартак в рекламе и пустословии не нуждается!
    Леон Бугаев
    Леон Бугаев
    14 октября в 21:43
    Оптимистично, красиво и с юмором. Молодцы.
    Футбольный обозреватель
    Футбольный обозреватель ответ Azu-Killah37 (раскрыть)
    14 октября в 21:13
    пусть сначало получат право участие в ЛЧ!
    Футбольный обозреватель
    Футбольный обозреватель
    14 октября в 21:12
    Круто! Зенит желаем тебе успехов в ЛЧ!👍
    112910415
    112910415
    14 октября в 20:58
    забавно
    Azu-Killah37
    Azu-Killah37 ответ ЛЬВОВ НА МЯСО (раскрыть)
    14 октября в 20:47
    Очень хотелось бы посмотреть на конкурентную идею со стороны медиа службы Спартака, дабы сравнить
    Или её вообще нет? На чём вы тогда далеко едете? (В вашем случае "ползёте)
    star1970
    star1970 ответ d_fincher (раскрыть)
    14 октября в 20:35
      Союзник противников
      Союзник противников
      14 октября в 20:28
      Артиллеристы,Миллер дал приказ,
      артиллеристы,зовут контракты нас,
      за пару тысяч косарей
      мы побежим ещё быстрей
      где ждёт победа нас,
      а может быть и нет.
      ЛЬВОВ НА МЯСО
      ЛЬВОВ НА МЯСО ответ ПерекатиПоле (раскрыть)
      14 октября в 20:25
      Иллюстрации для комикса созданы американским художником из Бразилии Райаном Смолманом
      Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1209700/malkom-zenit"
      Этот тоже из ваших? Или все таки за "народные деньги" жируете и бестолковые ролики выпускаете?!)
      НАВСЕГДА
      НАВСЕГДА
      14 октября в 20:22
      Лучше бы в раздевалке видос запилили, как азмун с дзюбой венделя коронуют
      ЛЬВОВ НА МЯСО
      ЛЬВОВ НА МЯСО ответ Azu-Killah37 (раскрыть)
      14 октября в 20:18, ред.
      Спасибо, нам такого не надо!
      "На лясах далеко не уедешь (в вашем случае "уплывешь")! ©
      star1970
      star1970 ответ oFANATo (раскрыть)
      14 октября в 20:17
        Azu-Killah37
        Azu-Killah37
        14 октября в 20:13
        Кстати довольно таки неплохо, рисовка замечательная идея не плохая, самоирония... другое дело, что пробоин будет много и все крысы убегут с тонущего корабля...
        Но с другой стороны, не делать же мульты о том, что хотели, но не смогли) Нужно внушать оптимизм и надежду)
        ps другим клубам России надо пример брать
        alex074
        alex074
        14 октября в 20:07
          rubinovyi2
          rubinovyi2
          14 октября в 20:02
          Семак,генерал-адмирал...)))
          А Рибалту за что зрения лишили?Лишнее видел?))
          ПерекатиПоле
          ПерекатиПоле
          14 октября в 20:00
          Уровень медиаслужбы Зенита топовый.
          Остальным российским клубам до подобного далеко.
          Правдин Семён
          Правдин Семён
          14 октября в 19:55
          Красиво. Чуть спримитивили,но всё равно класс.
          oFANATo
          oFANATo ответ d_fincher (раскрыть)
          14 октября в 19:55
            порт
            порт
            14 октября в 19:53
              25процентный клоун
              25процентный клоун
              14 октября в 19:51
              Поднять трауса, а то не единожды раз и ты раз раз раз. Ролик не стал смотреть дабы не ломать психику
              oFANATo
              oFANATo
              14 октября в 19:42
              Посмотрим что скажут и покажут после группового этапа. А то все помнят прошлую ЛЧ и какая была - Ирония судьбы: несмотря на разгром в Лиссабоне, при счете 1:2 в Лионе Зенит еще выходил дальше. Но Мемфис Депай сравнял счет во Франции на 80-й минуте, и в этот момент вечер петербургских болельщиков превратился в кошмар.
              Эквалайзер Депая оставлял Зенит вне любых еврокубков, и замена Шатова на Мака не выглядела спасением. У Лейпцига в финальные 10 минут был отличный голевой момент, и казалось даже, что можно было назначать пенальти в ворота французов.

              Оба матча закончились с худшими счетами для Зенита, и с 7 очками команда Семака проехала мимо весенней части еврокубков.

              После матча Дзюба вспомнил классиков и процитировал Константина Зырянова образца осени 2007 года: «Одно слово есть. Обо76ись».
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