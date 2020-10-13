ГлавнаяБлоги"Соккер" Топ

Варварский VAR, Кокорин и увязший на дне «Ротор». 10 разочарований первой трети сезона РПЛ

13 октября 2020, 21:28
00:00 / 00:00

У «Соккер.ру» хорошие новости для всех, кто попадет под критику в статье: позади только треть сезона, а впереди — куча времени и возможностей, чтобы исправиться!

«Ротор» с нулем побед и вспышкой коронавируса

Вышли в РПЛ, чтобы страдать. После десяти туров волгоградцы остаются единственной командой, не познавшей радость победы, а забили подопечные Александра Хацкевича всего лишь 4 гола. Заявка на одно из худших выступлений в чемпионате России, может и антирекорд «Тюмени» пасть (8 очков после 30 туров в сезоне-1998). В отдельных матчах «Ротор» выглядел даже достойно, но результаты удручающие, еще и вспышку коронавируса допустили: в двух турах получили «технари».

Дезорганизованные «Химки»

Второй новичок Премьер-Лиги тоже проблемный. Сначала «Химки» долго не могли определиться, будут выступать в РПЛ или нет, 15 раз меняли решение, а потом резко поменяли руководство и главного тренера — Гунько сменил Юрана, который в прошлом сезоне вывел подмосковный клуб в финал Кубка России. С Гунько был полный провал, последовали новые перестановки, и «Химки» даже выиграли в первом матче под руководством Игоря Черевченко, но когда команду бросают друг другу, словно горячую картошку, в счастливое будущее поверить сложно.

Сникшая без Газизова «Уфа»

А теперь и без Вадима Евсеева. Были основания прогнозировать спад «Уфы» в этом сезоне, но падение получилось резким: команда в зоне вылета после трети чемпионата. Ушедший в «Спартак» Шамиль Газизов контролировал все процессы в клубе, без своего многолетнего генерального директора «Уфа» пошла ко дну: состав не усилили, многие вещи пустили на самотек, а тут еще и Евсеев не приложил тренерских сверхусилий. В итоге, даже несмотря на многочисленные сэйвы Беленова, «Уфа» — самая пропускающая команда РПЛ с 20 пробоинами.

Чемпион Европы Эдер

У «Локомотива» неплохая по именам атака: Смолов, Эдер, Лисакович, Джорджевич, а теперь еще и Зе Луиш. Экс-форвард «Спартака» и «Порту» не станет лишним в этой компании, потому что форма его конкурентов оставляет желать лучшего. И если Смолов постепенно вернул форму и забил несколько важных голов, то чемпион Европы и автор «Золотых мячей» в финале Евро-2016 и в чемпионском сезоне «железнодорожников» феноменально плох. 0 результативных действий со старта сезона и всего лишь один гол в 20 матчах 2020 года.

Результаты «Краснодара» в РПЛ

«Краснодар» пробился в основную сетку Лиги чемпионов, однако результаты на внутренней арене оставляют желать лучшего: без учета технической победы над «Ротором» у «быков» 3 победы, 3 ничьи и 3 поражения в чемпионате. Обыграл на поле «Краснодар» только «Химки», «Уфу» и «Арсенал» — команды из нижней пятерки турнирной таблицы, и если исключить матчи с аутсайдерами, то получится, что «быки» набрали 3 очка и забили 3 гола в матчах с «Локомотивом», «Уралом», ЦСКА, «Динамо», «Ростовом» и «Сочи».

Вечный пациент Кокорин

Шамиль Газизов бросил перчатку «Зениту» и подписал Кокорина, который рискует стать самым бесполезным новичком сезона, если продолжит в том же духе. Пока Александр получает зарплату в «Спартаке», зарабатывать даже не начал: 86 минут и 0 результативных действий за первую треть чемпионата, таинственные травмы перед матчами с «Сочи» и «Зенитом».

Кирилл Новиков, который не справился с «Динамо»

В прошлом сезоне Новиков подхватил «Динамо» после Хохлова и сумел поднять «бело-голубых» из зоны вылета в зону еврокубков. Да и нынешний сезон начинался неплохо: надежная игра в обороне, победы над «Ростовом» и «Зенитом», а потом что-то сломалось. «Динамо» не справилось с хилой «Уфой», проиграло «Рубину» на своем поле, но главная неудача случилась вне РПЛ — поражение от грузинского «Локомотиви» и бесславное завершение не успевшей начаться еврокубковой кампании. Последней каплей стало поражение от «Химок». С тех пор «Динамо» временно руководит Александр Кульчий, а Желько Бувач ищет главного тренера.

Растерявшиеся новички ЦСКА

В кои-то веки ЦСКА был активен на трансферном рынке, «армейцы» потратили 30 миллионов евро, но Виктор Ганчаренко не получил мгновенного усиления. Эджуке блеснул техникой и даже забил гол в ворота «Спартака», но в следующих матчах бегал по полю курицей без головы, пока не оказался на скамейке в Екатеринбурге. Бруно Фукс сыграл 12 минут и выбыл из-за травмы, а разрекламированный аргентинец Адольфо Гаич пока получает крохи игрового времени.

Газизов, оставивший «Спартак» и Тедеско без правого латераля

«Уфе» плохо без Газизова, но и Шамиль Камилович вне «Уфы» пока не чувствует себя комфортно, ведь в «Спартаке» другие задачи и другое давление. Перед Газизовым с первого дня его прихода в московский клуб стояла задача приобрести правого латераля, и директор не справился, оставив Тедеско на треть чемпионата с Зобниным на неродной позиции. Только сейчас «Спартак» договорился о переходе Виктора Мозеса, а когда Тедеско сможет рассчитывать на новичка — вопрос.

Судейские скандалы и дискредитированный VAR

В первом туре напортачили Казарцев и Еськов, после ошибочно назначенного пенальти в матче с «Сочи» Леонид Федун пригрозил снять «Спартак» с чемпионата. Красно-белых после этого стали судить лучше, но ошибки арбитров и постоянные претензии к VAR никуда не делись. В Волгограде Соболев нырнул и заработал пенальти, в Екатеринбурге засчитывают гол Дзюбы из офсайда, в матче «Сочи» — «Ростов» Турбин удаляет Норманна вместо Нобоа. Каждый тур — новые приключения с последующими горячими дискуссиями и проверками арбитров на детекторе лжи, и все это раз за разом заслоняет сам футбол. Спасибо бригаде Павла Кукуяна, что хотя бы центральный матч первой трети сезона «Спартак» — «Зенит» обошелся без судейского скандала.

Футбол не для хлюпиков. Мощь Траоре и Лукаку, качки из «Баварии» — начало нового тренда
Вчера, 21:27Александр Чистяков в блоге Смотри ширеКомментарии5
Полузащитник «Кельна» Хектор завершил карьеру в сборной Германии
Вчера, 15:36 Комментарии2
Вратарь «Палмейраса» ударил мячом в празднующих гол игроков соперника
Вчера, 14:27 ВидеоКомментарии15
Официально«Зенит» представил промо к Лиге чемпионов. Малком — в образе артиллериста
14 октября ВидеоКомментарии65
ОфициальноВ «Ювентусе» подтвердили ещё один случай заражения коронавирусом
13 октября Комментарии4
Футболистам «Наполи» разрешили вернуться домой после самоизоляции на базе
13 октября Комментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
14 октября в 18:18
Еще можно добавить завравшегося федуна и наглого спартака, которым и судейский корпус, и рфс, и даже арбитраж потакает
puperr
puperr
14 октября в 10:19
Главное Уфа доказала, что не фармклуб Спартака, а остальное уже не важно. Ведь быть фармклубом Зенита это нормально?
Roger Young
Roger Young
14 октября в 10:03
да и это только вершина айсберга.
Caniggia
Caniggia
14 октября в 05:22
Кокоша, конечно, круто усроился и наслаждается жизнью!
112910415
112910415
14 октября в 05:05
событий много, это хорошо
правда, мало хороших ...
Леон Бугаев
Леон Бугаев
13 октября в 22:15
Кокорин походу завязал с футболом, когда перешел к свиньям.
Q-J-G
Q-J-G
13 октября в 21:47
И снова Кокорин) Самый популярный персонаж в РПЛ.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100