Варварский VAR, Кокорин и увязший на дне «Ротор». 10 разочарований первой трети сезона РПЛ

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13 октября 2020, 21:28

У «Соккер.ру» хорошие новости для всех, кто попадет под критику в статье: позади только треть сезона, а впереди — куча времени и возможностей, чтобы исправиться!

«Ротор» с нулем побед и вспышкой коронавируса

Вышли в РПЛ , чтобы страдать. После десяти туров волгоградцы остаются единственной командой, не познавшей радость победы, а забили подопечные Александра Хацкевича всего лишь 4 гола. Заявка на одно из худших выступлений в чемпионате России, может и антирекорд «Тюмени» пасть (8 очков после 30 туров в сезоне-1998). В отдельных матчах «Ротор» выглядел даже достойно, но результаты удручающие, еще и вспышку коронавируса допустили: в двух турах получили «технари».

Дезорганизованные «Химки»

Второй новичок Премьер-Лиги тоже проблемный. Сначала «Химки» долго не могли определиться, будут выступать в РПЛ или нет, 15 раз меняли решение, а потом резко поменяли руководство и главного тренера — Гунько сменил Юрана, который в прошлом сезоне вывел подмосковный клуб в финал Кубка России. С Гунько был полный провал, последовали новые перестановки, и «Химки» даже выиграли в первом матче под руководством Игоря Черевченко, но когда команду бросают друг другу, словно горячую картошку, в счастливое будущее поверить сложно.

Сникшая без Газизова «Уфа»

А теперь и без Вадима Евсеева. Были основания прогнозировать спад «Уфы» в этом сезоне, но падение получилось резким: команда в зоне вылета после трети чемпионата. Ушедший в «Спартак» Шамиль Газизов контролировал все процессы в клубе, без своего многолетнего генерального директора «Уфа» пошла ко дну: состав не усилили, многие вещи пустили на самотек, а тут еще и Евсеев не приложил тренерских сверхусилий. В итоге, даже несмотря на многочисленные сэйвы Беленова, «Уфа» — самая пропускающая команда РПЛ с 20 пробоинами.

Чемпион Европы Эдер

У «Локомотива» неплохая по именам атака: Смолов, Эдер, Лисакович, Джорджевич, а теперь еще и Зе Луиш. Экс-форвард «Спартака» и «Порту» не станет лишним в этой компании, потому что форма его конкурентов оставляет желать лучшего. И если Смолов постепенно вернул форму и забил несколько важных голов, то чемпион Европы и автор «Золотых мячей» в финале Евро-2016 и в чемпионском сезоне «железнодорожников» феноменально плох. 0 результативных действий со старта сезона и всего лишь один гол в 20 матчах 2020 года.

Результаты «Краснодара» в РПЛ

«Краснодар» пробился в основную сетку Лиги чемпионов, однако результаты на внутренней арене оставляют желать лучшего: без учета технической победы над «Ротором» у «быков» 3 победы, 3 ничьи и 3 поражения в чемпионате. Обыграл на поле «Краснодар» только «Химки», «Уфу» и «Арсенал» — команды из нижней пятерки турнирной таблицы, и если исключить матчи с аутсайдерами, то получится, что «быки» набрали 3 очка и забили 3 гола в матчах с «Локомотивом», «Уралом», ЦСКА , «Динамо», «Ростовом» и «Сочи».

Вечный пациент Кокорин

Шамиль Газизов бросил перчатку «Зениту» и подписал Кокорина, который рискует стать самым бесполезным новичком сезона, если продолжит в том же духе. Пока Александр получает зарплату в «Спартаке», зарабатывать даже не начал: 86 минут и 0 результативных действий за первую треть чемпионата, таинственные травмы перед матчами с «Сочи» и «Зенитом».

Кирилл Новиков, который не справился с «Динамо»

В прошлом сезоне Новиков подхватил «Динамо» после Хохлова и сумел поднять «бело-голубых» из зоны вылета в зону еврокубков. Да и нынешний сезон начинался неплохо: надежная игра в обороне, победы над «Ростовом» и «Зенитом», а потом что-то сломалось. «Динамо» не справилось с хилой «Уфой», проиграло «Рубину» на своем поле, но главная неудача случилась вне РПЛ — поражение от грузинского «Локомотиви» и бесславное завершение не успевшей начаться еврокубковой кампании. Последней каплей стало поражение от «Химок». С тех пор «Динамо» временно руководит Александр Кульчий, а Желько Бувач ищет главного тренера.

Растерявшиеся новички ЦСКА

В кои-то веки ЦСКА был активен на трансферном рынке, «армейцы» потратили 30 миллионов евро, но Виктор Ганчаренко не получил мгновенного усиления. Эджуке блеснул техникой и даже забил гол в ворота «Спартака», но в следующих матчах бегал по полю курицей без головы, пока не оказался на скамейке в Екатеринбурге. Бруно Фукс сыграл 12 минут и выбыл из-за травмы, а разрекламированный аргентинец Адольфо Гаич пока получает крохи игрового времени.

Газизов, оставивший «Спартак» и Тедеско без правого латераля

«Уфе» плохо без Газизова, но и Шамиль Камилович вне «Уфы» пока не чувствует себя комфортно, ведь в «Спартаке» другие задачи и другое давление. Перед Газизовым с первого дня его прихода в московский клуб стояла задача приобрести правого латераля, и директор не справился, оставив Тедеско на треть чемпионата с Зобниным на неродной позиции. Только сейчас «Спартак» договорился о переходе Виктора Мозеса, а когда Тедеско сможет рассчитывать на новичка — вопрос.

Судейские скандалы и дискредитированный VAR