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Ловчев — о сборной России: «Надо было одно место им намазать чем-то»

15 октября 2020, 00:22
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия0 : 0Логотип футбольный клуб ВенгрияВенгрияМатч завершен

Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал результат матча между сборными России и Венгрии в Лиге Наций.

Два матча, две ничьи — это неважный результат. Во втором тайме казалось, что вот-вот подопечные Станислава Черчесова забьют. Я ведь всегда в них верю. Надо было одно место им намазать чем-то, чтобы понеслись вперед.

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Все комментарии
feris1
feris1
15 октября в 08:50
Называл бы уже вещи своими именами.
Какое место и чем конкретно намазать.
NGYRZ
NGYRZ
15 октября в 07:27
Бл., Ловчева послушаешь и подумаешь, что он сам будто выиграл 2 ЧМ и 2 ЧЕ!
ЮЗИК
ЮЗИК
15 октября в 05:31
Вряд ли это им поможет
112910415
112910415
15 октября в 05:01
да ... этот метод тоже не испробовали !
Ген Геныч
Ген Геныч
15 октября в 00:51
Ну я бы нашу сборную так прям хаять не стал бы!!!!!!!!!!!Матч напомнил вчерешний,Украина-Испания!!!!!!!!!!!!!Наши создали предостаточное количество моментов,что бы забить минимум 1-2 гола!!!!!!!!!!!!!!!!!!И если вчера у украинцев залетел шальной,то тут у венгров не проканало!!!!!!!!!!!!!!!!

Вы не забывайте еще и то,что Венгрия у наших ворот ни создала ни одного момента,не считая блакированного Жирковым удара с острого угла!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
15 октября в 00:37
Не надо ничем мазать....
Надо было сказать : "Не выиграете - лимит отменим".
И наши ЗМСы победили бы 18:0....
95-shishani-95
95-shishani-95
15 октября в 00:32
Некрасиво такие вещи говорить сидя перед камерой государственного канала!!!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
15 октября в 00:32
Ну хоть не проиграли и то хорошо!
протон1
протон1
15 октября в 00:29, ред.
надо лишить зарплат вот что, не поможет. не будут они бегать кетоходы. хоть намаж.
David Young
David Young
15 октября в 00:22
Это бы не помогло. Дело не в теле, а в голове.
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