Ловчев — о сборной России: «Надо было одно место им намазать чем-то»

Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал результат матча между сборными России и Венгрии в Лиге Наций.
Два матча, две ничьи — это неважный результат. Во втором тайме казалось, что вот-вот подопечные Станислава Черчесова забьют. Я ведь всегда в них верю. Надо было одно место им намазать чем-то, чтобы понеслись вперед.
Какое место и чем конкретно намазать.
Какое место и чем конкретно намазать.
Вы не забывайте еще и то,что Венгрия у наших ворот ни создала ни одного момента,не считая блакированного Жирковым удара с острого угла!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Вы не забывайте еще и то,что Венгрия у наших ворот ни создала ни одного момента,не считая блакированного Жирковым удара с острого угла!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Надо было сказать : "Не выиграете - лимит отменим".
И наши ЗМСы победили бы 18:0....
Надо было сказать : "Не выиграете - лимит отменим".
И наши ЗМСы победили бы 18:0....