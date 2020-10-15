Ловчев — о сборной России: «Надо было одно место им намазать чем-то»

Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал результат матча между сборными России и Венгрии в Лиге Наций.

Два матча, две ничьи — это неважный результат. Во втором тайме казалось, что вот-вот подопечные Станислава Черчесова забьют. Я ведь всегда в них верю. Надо было одно место им намазать чем-то, чтобы понеслись вперед.