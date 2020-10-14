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Аджоев: «Джорджевич хорошо известен нашим болельщикам»

14 октября 2020, 20:57

Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев рад, что клуб взял в аренду нападающего «Локомотива» Луку Джорджевича.

Джорджевич хорошо известен и руководству клуба, и команде, и нашим болельщикам. Можно сказать, свой человек, поэтому, конечно, мы рады его возвращению в «Арсенал». Если посмотреть на карьеру Луки до сегодняшнего дня, лучшие результаты он показывал именно в Туле. Тогда он также находился в аренде и очень помогал команде, забивал важные голы. Тут всё сложилось. Он знает «Арсенал», мы знаем его способности и возможности, поэтому, когда появился такой вариант, достаточно быстро договорились.

Будут ли ещё приобретения до закрытия этого трансферного окна? Посмотрим, селекционная работа ведётся непрерывно, но, в принципе, сейчас каждая линия укомплектована у нас достаточно хорошо.

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Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
15 октября в 00:00
Второй заход далеко не всегда бывает удачным. Дзюба в первый раз в Ростове взял Кубок, а на второй сидел на банке у Бердыева.
nubom
nubom
14 октября в 23:56
... не с лучшей стороны...
VAN ARM
VAN ARM
14 октября в 22:33
посмотрим как будете теперь играть )) должны теперь побеждать))
sv_1969
sv_1969
14 октября в 21:15
Все так и есть
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
14 октября в 20:57
С этим трудно спорить...
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