Сёмин: «Сборная России имела преимущество, но КПД был очень слабеньким»

Бывший главный тренер «Локомотива» прокомментировал результат матча между сборными России и Венгрии в Лиге Наций.

Думаю, когда отсутствуют 4-5 игроков, у нашей национальной сборной появляются проблемы. Эти 4-5 игроков приносят результат, а в этой игре их как раз не было. Имели преимущество, но КПД был очень слабеньким.

У венгров хорошо сыграли три центральных защитника. Забирали не все, ведь Дзюба выигрывал свои мячи, но они хороший матч провели. Блокировали все передачи с флангов.

Это нормальная, рабочая ничья. Есть над чем работать Черчесову. Нужно, чтобы игроки выздоровели. Но работы много.