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Сёмин: «Сборная России имела преимущество, но КПД был очень слабеньким»

15 октября 2020, 00:13
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия0 : 0Логотип футбольный клуб ВенгрияВенгрияМатч завершен

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал результат матча между сборными России и Венгрии в Лиге Наций.

Думаю, когда отсутствуют 4-5 игроков, у нашей национальной сборной появляются проблемы. Эти 4-5 игроков приносят результат, а в этой игре их как раз не было. Имели преимущество, но КПД был очень слабеньким.

У венгров хорошо сыграли три центральных защитника. Забирали не все, ведь Дзюба выигрывал свои мячи, но они хороший матч провели. Блокировали все передачи с флангов.

Это нормальная, рабочая ничья. Есть над чем работать Черчесову. Нужно, чтобы игроки выздоровели. Но работы много.

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galem72
galem72
15 октября в 10:31
"...сборная России имела преимущество, но КПД был очень слабеньким..."

Но сыграла на своём уровне! Не понимаю, зачем превозносить потенциал сборки до какой-то высокой планки? Откуда ему взяться?
112910415
112910415
15 октября в 05:04
такая вот сборная
на троечку с маленьким плюсом
drug01
drug01
15 октября в 00:48
Сёмин всегда прав!!!!
Q-J-G
Q-J-G
15 октября в 00:23
Имела преимущество, хорошие атаки через фланги, КПД и Т.Д. и Т.Д. Это всё лирика, главное для сборной -это результат на табло. А когда играет сборная России, смотреть на табло нет никакого желания...
протон1
протон1
15 октября в 00:18
мы просто зажрались что тут сказать
95-shishani-95
95-shishani-95
15 октября в 00:16
Может дело в тренере? Или игроки такие кривоногие?
David Young
David Young
15 октября в 00:14
Так и было.
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
15 октября в 00:14
профессор кислых щей
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