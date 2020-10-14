Мостовой: «Жирков — лучший в сборной на своей позиции»

Бывший игрок «Сельты» Александр Мостовой считает, что игрок «Зенита» Юрий Жирков заслуженно попал в стартовый состав сборной России на матч против Венгрии в Лиге Наций.
А кроме Жиркова больше некого ставить! Он лучший в сборной, кто может создать момент, навесить. Поэтому на него нагрузка такая большая.
Жирков - классный игрок , но это в прошлом. Сейчас его хватает минут на 30 - максимум. Так что все эти восторги просто удивляют.
Всем здоровья.
Жирков - классный игрок , но это в прошлом. Сейчас его хватает минут на 30 - максимум. Так что все эти восторги просто удивляют.
Всем здоровья.