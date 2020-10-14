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Мостовой: «Жирков — лучший в сборной на своей позиции»

14 октября 2020, 21:06
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия0 : 0Логотип футбольный клуб ВенгрияВенгрияМатч завершен

Бывший игрок «Сельты» Александр Мостовой считает, что игрок «Зенита» Юрий Жирков заслуженно попал в стартовый состав сборной России на матч против Венгрии в Лиге Наций.

А кроме Жиркова больше некого ставить! Он лучший в сборной, кто может создать момент, навесить. Поэтому на него нагрузка такая большая.

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
15 октября в 00:07
Хорошо играет!
ЮЗИК
ЮЗИК
14 октября в 22:34
Согласен с Мостовым
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
14 октября в 22:26
Самый старый на своей позиции! Но полезный и заслуженный!
Zenit_84
Zenit_84
14 октября в 22:13
97 матч играет!
Caniggia
Caniggia
14 октября в 22:13
У нас вообще средний возраст сегодняшнего старта 30,45 лет!!! Самая старпёрная европейская сборная! Кошмар!
nubom
nubom
14 октября в 22:10
Жирков — самый заслуженный в сборной на своей позиции...
VAN ARM
VAN ARM
14 октября в 22:02
и это очень печалит))скоро черчесов сам на ворота встанет))))
Caniggia
Caniggia
14 октября в 21:49
Боюсь, чабан ещё на Евро в следующем году потащит старикана. Всей России уже жалко видеть Юру под такими нагрузками, пожалел бы его уже усатый!
Big krendel
Big krendel
14 октября в 21:41
При всем моем уважении к Жиркову, но плохи дела в сборной, если туда привлекают ветеранов.
Leha-ha50
Leha-ha50
14 октября в 21:32
А почему лучший??? И лучший ли вообще??? Как можно сравнивать , если мы других просто не видим. Жирков уже не тянет на 90 минут и давно. Даже Семак это понял , а Стас ну никак не может это понять. Впрочем консерватизм нашего главного уже просто перестает удивлять . Боюсь , что этот состав не только на Евро поедет , но и отборочные к ЧМ будет играть.
Жирков - классный игрок , но это в прошлом. Сейчас его хватает минут на 30 - максимум. Так что все эти восторги просто удивляют.
Всем здоровья.
drug01
drug01
14 октября в 21:30
Железный Юрий будет тащить игру!
протон1
протон1
14 октября в 21:21
жиркова не трогать. он бетонный игрок. лучшего нету.
alex074
alex074
14 октября в 21:15
Думаю, что Мостовой, Черчесов и ещё несколько людей уверены в этом на 100%, а колоссальное количество россиян уверены в обратном.
STVA 1
STVA 1
14 октября в 21:13
Это приговор нашему футболу
НАВСЕГДА
НАВСЕГДА
14 октября в 21:09
На пенсию пора Юрку
beefs
beefs
14 октября в 21:08
Жирков не перестает удивлять своей формой...
Q-J-G
Q-J-G
14 октября в 21:07
и это несмотря на свой возраст!
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