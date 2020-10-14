Рауш: «ЦСКА показывает хороший атакующий футбол»

Защитник «Динамо» рассуждает о предстоящем матче против ЦСКА в рамках 11-го тура РПЛ .

Всегда считал армейцев очень сильными соперниками. У ЦСКА — хорошая тактика и отличный атакующий футбол. Каждая игра с ними дается непросто. Но сейчас, при подготовке к матчу, обе команды находятся в одинаковом положении, поскольку тренируемся мы без сборников — они к нам присоединятся через пару дней. Надеюсь, что все будут здоровы. Немало в этом матче будет определять тактика. Я много не наблюдаю за армейцами, для меня на первом месте наша тактика. Если она подобрана правильно, все будет хорошо. Но, надо отметить, ЦСКА показывает хороший атакующий футбол, много двигается все 90 минут. В их составе выделил бы Влашича. Считаю его одним из лучших игроков в РПЛ .