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Рауш: «ЦСКА показывает хороший атакующий футбол»

14 октября 2020, 21:25
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоЗавтра в 16:30 Не начался

Защитник «Динамо» Константин Рауш рассуждает о предстоящем матче против ЦСКА в рамках 11-го тура РПЛ.

Всегда считал армейцев очень сильными соперниками. У ЦСКА — хорошая тактика и отличный атакующий футбол. Каждая игра с ними дается непросто. Но сейчас, при подготовке к матчу, обе команды находятся в одинаковом положении, поскольку тренируемся мы без сборников — они к нам присоединятся через пару дней. Надеюсь, что все будут здоровы. Немало в этом матче будет определять тактика. Я много не наблюдаю за армейцами, для меня на первом месте наша тактика. Если она подобрана правильно, все будет хорошо. Но, надо отметить, ЦСКА показывает хороший атакующий футбол, много двигается все 90 минут. В их составе выделил бы Влашича. Считаю его одним из лучших игроков в РПЛ.

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
15 октября в 00:05
Молодые игроки хорошо играют у ЦСКА!
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
14 октября в 23:37
картофельный футбол
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
14 октября в 23:27
ЦСКА не проиграет!
Леон Бугаев
Леон Бугаев
14 октября в 23:01
Пока играют в бей беги.
SHMEL
SHMEL
14 октября в 22:44
С Динамо нам всегда не просто играть.
cska vperiod
cska vperiod
14 октября в 22:42
Рауш привык говорить дежурные фразы, его спросили он ответил.
beefs
beefs
14 октября в 22:09
надо же, еще один эксперт нашелся...
протон1
протон1 ответ Свидетели картофельного позора (раскрыть)
14 октября в 21:54
гончаренко что ли? лучший тренер европы?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
14 октября в 21:53
Посмотрим, что они там наатакуют...
mihaluch
mihaluch
14 октября в 21:45
С новым тренером не означает что всё поменялось.
VAN ARM
VAN ARM
14 октября в 21:45
рауш наверное не про тот цска говорил))
Свидетели картофельного позора
Свидетели картофельного позора ответ протон1 (раскрыть)
14 октября в 21:44
У нас лучший тренер Европы!
Leha-ha50
Leha-ha50
14 октября в 21:38
Матч ожидается веселый . Ждем с нетерпением игры.
протон1
протон1
14 октября в 21:35
а им сейчас мало не покажется. там новый тренер шварц и он хочет выиграть первую игру
офигенный
офигенный
14 октября в 21:27
через раз
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