Сёмин: «У сборной России хорошо идут атаки через фланговые зоны»

Экс-наставник «Локомотива» дал комментарий в перерыве матча Лиги Наций между командами России и Венгрии.

У сборной России хорошо идут атаки через фланговые зоны, но нет последней передачи. И Смольников мог более точно отдать передачу, и другие игроки могли сыграть острее.

По центральной оси: нет ударов у нас, не очень хорошо получается подбор от Дзюбы. Но против него играет очень сильны защитник — Орбан, игрок «Лейпцига». Он с ним пока справляется, хотя Дзюба все-таки создает напряжение.