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Сёмин: «У сборной России хорошо идут атаки через фланговые зоны»

14 октября 2020, 23:04
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия0 : 0Логотип футбольный клуб ВенгрияВенгрияМатч завершен

Экс-наставник «Локомотива» Юрий Сёмин дал комментарий в перерыве матча Лиги Наций между командами России и Венгрии.

У сборной России хорошо идут атаки через фланговые зоны, но нет последней передачи. И Смольников мог более точно отдать передачу, и другие игроки могли сыграть острее.

По центральной оси: нет ударов у нас, не очень хорошо получается подбор от Дзюбы. Но против него играет очень сильны защитник — Орбан, игрок «Лейпцига». Он с ним пока справляется, хотя Дзюба все-таки создает напряжение.

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ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Leha-ha50 (раскрыть)
15 октября в 09:49
Согласен. Сборная странная по составу, а по игре вообще мрак
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
15 октября в 00:57
Непогрешимость и по интервью чувствуется . Очень не нравится , когда его мнение подвергается сомнению , начинает возмущаться , обижается.
Газинского забыл упомянуть, он даже на запасного не тянет.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Leha-ha50 (раскрыть)
15 октября в 00:34, ред.
Самое неприятное это то, что Черчесов считает себя непогрешимым. Давно нужно было эту команду омолаживать, освобождать от Жиркова, Дзюбы, Семёнова, кудряшева, ионова, джанаева, гилерме. И не брать пустышек вроде мостового, фомина и Жирова. В молодежке есть как минимум 5 готовых ребят для основы. Это и Сафонов, и евгеньев, и дивеев, и кучаев, и обляков, и лесовой, и Максименко. Но у Черчесова " свой взгляд на футбол"
95-shishani-95
95-shishani-95
15 октября в 00:06
А как же ещё, если в центре нападения играет бревно?
Leha-ha50
Leha-ha50
15 октября в 00:01
Такой сумбурной игры давненько не было. Беготни много , но толку мало. Фланги просто провалены. Юра за матч одно позитивное действие. Оздоев , Смольников очень слабенько сыграли. Все же зря Антона Черчесов заменил . С его уходом креатива в атаке вообще не стало. Дзюба явно подустал , может в основе надо было Соболева выпустить, а Артема на замену ....если понадобиться. Но в целом грустно. Теперь выездные игры , посмотрим , чем нас порадует . Будет более чем тяжело.
Всем здоровья.
nubom
nubom
14 октября в 23:50
"У сборной России хорошо ПРОХОДЯТ МИМО атаки через фланговые зоны..."
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
14 октября в 23:47
Где Семин увидел игру на флангах? Справа всадник без головы Смольников носился как угорелый, но футбола и реальных атак не было. Слева фитнесом занимался аксакал Жирков. Немного вроде оживил Караваев, но чуть-чуть.
mihaluch
mihaluch
14 октября в 23:46
Надо острее действовать.
Cat01
Cat01
14 октября в 23:46
Атаки идут а голов нет
Физручини
Физручини
14 октября в 23:45
У сборной России хорошо идут атаки через Миранчуков и Головина
drug01
drug01
14 октября в 23:33
А результата нет
Zenit_84
Zenit_84
14 октября в 23:24
Плохо что-то идут
Q-J-G
Q-J-G
14 октября в 23:22
хорошо идут, когда есть результат....
STVA 1
STVA 1
14 октября в 23:21
Вата получается
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
14 октября в 23:04
Голов только нет ...
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