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Александр Мостовой: «Нехватка Головина и Фернандеса — это отговорки»

15 октября 2020, 01:49
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия0 : 0Логотип футбольный клуб ВенгрияВенгрияМатч завершен

Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился впечатлениями от матча национальной команды против Венгрии (0:0) в рамках Лиги Наций.

К победе мы были ближе, имели преимущество, а венгры здорово оборонялись. Наши просто не забили. Здорово, что прибавили во втором тайме, многие думали, что мы снова подсядем. Наши немного торопились. Разговоры, что сборной не хватает Головина и Фернандеса, – это отговорки, у нас есть большой состав.

Реально ли занять первое место? А что делать, нужно. Лигу Наций сделали для развлечения, основные турниры для нас сейчас – Евро и отборочный этап чемпионата мира.

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Все комментарии
pomor45
pomor45
15 октября в 12:24
Чтобы быть достойным на Евро надо проходить отбор любым составом. Головин, Фернандес, Миранчук Ал. хоть и одни из лучших игроков этой сборной, но не всё же не топы, без которых распадается команда. Это игроки уровня верха середины, которые способны улучшить команду (и то не факт), но вовсе не являются решающим фактором её силы.
ekliziast
ekliziast
15 октября в 11:38
Причём здесь Фернандес? Он вообще не должен быть в сборной. Привлечение иностранцев это мошенничество. Играть обязаны свои, т.е. россияне.
cska1948
cska1948
15 октября в 10:57
"...Лигу Наций сделали для развлечения..."
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А сборную России для огорчения!
ДАША Д
ДАША Д
15 октября в 06:10
Эт двое реально лидеры.
ОлегаТэ
ОлегаТэ
15 октября в 05:28
Всё-таки Сани явно не хватает. Без него нет креатива в атаке, да и с завершением у него всё в порядке. А тупые закидушки на Дзюбу уже давно только в РПЛ и карают...
VAN ARM
VAN ARM
15 октября в 05:18
слишком слабо для того чтобы ставить большие задачи и их решать))
Kirill Sersnjov
Kirill Sersnjov ответ Klaksvikar Itrottarselag (раскрыть)
15 октября в 04:11
Выпустили бы молодежку, не хуже сыграли бы ребята
Leha-ha50
Leha-ha50
15 октября в 02:40
Не соглашусь с Мостовым.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
15 октября в 01:56
Отговорки довольно убедительные - качественной глубины состава у сборной нет.
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