Александр Мостовой: «Нехватка Головина и Фернандеса — это отговорки»

Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился впечатлениями от матча национальной команды против Венгрии (0:0) в рамках Лиги Наций.

К победе мы были ближе, имели преимущество, а венгры здорово оборонялись. Наши просто не забили. Здорово, что прибавили во втором тайме, многие думали, что мы снова подсядем. Наши немного торопились. Разговоры, что сборной не хватает Головина и Фернандеса, – это отговорки, у нас есть большой состав.

Реально ли занять первое место? А что делать, нужно. Лигу Наций сделали для развлечения, основные турниры для нас сейчас – Евро и отборочный этап чемпионата мира.