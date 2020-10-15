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Бубнов: «В сборной есть слишком большая зацикленность на игре через Дзюбу»

15 октября 2020, 02:03
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия0 : 0Логотип футбольный клуб ВенгрияВенгрияМатч завершен

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением об игре сборной России в матче Лиги Наций против Венгрии (0:0).

Если говорить в целом, то для победы сборной России не хватило реализации моментов, которые были и до перерыва, и сразу после. В особенности же недоставало последнего паса. Причина также в недостатке свежести — в отличие от первых двух матчей октябрьских сборов, в которых россияне доминировали до перерыва, здесь инициативой завладеть долго не удавалось. Венгры хорошо контролировали мяч, перекрывали зоны в обороне, весь матч грамотно защищались и создавали сопернику большие проблемы в организации атак. Правда, впереди венгры почти ничего не создали.

Ещё один важный момент — выбор состава. Возможно, с первых минут следовало дать шанс проявить себя молодым игрокам, у которых было больше сил. Речь о Соболеве, Мостовом, Бакаеве. Потом, если бы что-то пошло не так, у Черчесова были бы значительные ресурсы для усиления. Второй вариант — провести замены в перерыве, руководствуясь тем обстоятельством, что Кузяев и Миранчук были совершенно незаметны. А ведь это именно те игроки, которые должны снабжать передачами Дзюбу, вести игру впереди.

Но тренер почему-то сделал перестановки именно в тот момент, когда игра сборной стала оживать. Вероятно, и Караваева с Соболевым следовало выпускать раньше. У Жиркова уже не было сил отрабатывать по всему флангу, потому в атаке случился крен на правый фланг, Караваев мог решить эту проблему. Соболев в принципе заслуживает шанс получить больше игрового времени.

Почему сборная России не смогла выиграть ни одного матча из трёх на своём поле? Сказались кадровые потери, только усугубились проблемы в центре обороны в отсутствии Джикии. С Головиным и Алексеем Миранчуком пошла бы иная игра в средней линии, не хватало и Марио Фернандеса. Плюс к этому по-прежнему не отлажены действия в атаке, есть слишком большая зацикленность на игре через Дзюбу.

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Все комментарии
ekliziast
ekliziast
15 октября в 11:30
Что вы хотите от команды пятого десятка рейтинга .Команда составлена из игроков , которые даром не нужны в приличных клубах.
cska1948
cska1948
15 октября в 10:29
К бубновсому "почему" добавлю ещё одно. Почему Черчесов даёт СТОЛЬКО игрового времени Дзюбе? Ведь невооружённым взглядом видно, что его больше чем на ОДИН тайм не.хватает!
oFANATo
oFANATo
15 октября в 09:55
А что тут удивительного похоже усатый физрук заразился тактикой игры от физрука команды Газпрома с голубыми парусами. Вся игра это бей в сторону Дзюбы и беги на его возможный сброс. За всю игру пару раз сбросил. Срамота да и только
ildar_3871
ildar_3871
15 октября в 07:35
Если на Дзюбу не играть , Дзюба может не взять сборную , как Соболева !
Locomotive Breath
Locomotive Breath
15 октября в 07:35
Смешно было бы, если вдруг наши соперники не изучили бы "гениальную" схему игры сборной). Деревяху окружают " теплом и заботой" защитники соперника. Всё меньше отскоков мяча в нужную сторону. Кривовата Деревяха, неровности на лицо.)
112910415
112910415
15 октября в 07:23
как говорится - низы не хотели, а верхи не могли
Давайте думать
Давайте думать
15 октября в 07:14
А дерево говорящее!!!
Александр, многие тоже этого не понимают.
cska vperiod
cska vperiod
15 октября в 06:40
Как можно играть через дерево.
alex074
alex074
15 октября в 06:29
Бубнов, ты ничего не понимаешь в футболе, это тактика и секретное оружие Усатого осетина, ТРЕНЕРА-ГЕНИЯ современности
Аксинья
Аксинья
15 октября в 06:13
Так это стратегия Черчесова - закидывай мяч на Дзюбу, а там на кого отскочит...
mihaluch
mihaluch
15 октября в 05:56
Не нашлось равноценных замен выбывшим игрокам.
офигенный
офигенный
15 октября в 02:40
тут трудно с ним поспорить
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