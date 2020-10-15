Бубнов: «В сборной есть слишком большая зацикленность на игре через Дзюбу»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением об игре сборной России в матче Лиги Наций против Венгрии (0:0).

Если говорить в целом, то для победы сборной России не хватило реализации моментов, которые были и до перерыва, и сразу после. В особенности же недоставало последнего паса. Причина также в недостатке свежести — в отличие от первых двух матчей октябрьских сборов, в которых россияне доминировали до перерыва, здесь инициативой завладеть долго не удавалось. Венгры хорошо контролировали мяч, перекрывали зоны в обороне, весь матч грамотно защищались и создавали сопернику большие проблемы в организации атак. Правда, впереди венгры почти ничего не создали.

Ещё один важный момент — выбор состава. Возможно, с первых минут следовало дать шанс проявить себя молодым игрокам, у которых было больше сил. Речь о Соболеве, Мостовом, Бакаеве. Потом, если бы что-то пошло не так, у Черчесова были бы значительные ресурсы для усиления. Второй вариант — провести замены в перерыве, руководствуясь тем обстоятельством, что Кузяев и Миранчук были совершенно незаметны. А ведь это именно те игроки, которые должны снабжать передачами Дзюбу, вести игру впереди.

Но тренер почему-то сделал перестановки именно в тот момент, когда игра сборной стала оживать. Вероятно, и Караваева с Соболевым следовало выпускать раньше. У Жиркова уже не было сил отрабатывать по всему флангу, потому в атаке случился крен на правый фланг, Караваев мог решить эту проблему. Соболев в принципе заслуживает шанс получить больше игрового времени.

Почему сборная России не смогла выиграть ни одного матча из трёх на своём поле? Сказались кадровые потери, только усугубились проблемы в центре обороны в отсутствии Джикии. С Головиным и Алексеем Миранчуком пошла бы иная игра в средней линии, не хватало и Марио Фернандеса. Плюс к этому по-прежнему не отлажены действия в атаке, есть слишком большая зацикленность на игре через Дзюбу.