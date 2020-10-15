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Созин: «Ни Соболев, ни Фомин, ни Мостовой ничем не запомнились»

15 октября 2020, 02:22
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия0 : 0Логотип футбольный клуб ВенгрияВенгрияМатч завершен

Член комитета по этике РФС Андрей Созин поделился впечатлениями от матча сборной России с Венгрией (0:0) в рамках Лиги Наций и высказал мнение о новичках национальной команды.

Вопросов по настрою и самоотдаче нет, а сегодня для сборной это сильное качество. А вот исполнительское мастерство оставляет желать лучшего. Не знаю, как точно считаются технико-тактические действия, но одного движения для победы мало. Сегодня было мало мысли в атаке сборной.

Да, без травмированных это другая сборная, и это не оправдание. Сегодня не хватало игроков, которые двигают мяч вперёд. Черчесов вряд ли делит игроков на первый и второй состав, но сегодня мы видели именно резерв сборной. Про здоровых Головине, Миранчуке, Джикии и Фернандесе они будут лишь в заявке на матч. Да и никто из них не удивил. Ни Соболев, ни Фомин, ни Мостовой ничем не запомнились. Работы ещё много, да и тренерский штаб это понимает. Лига Наций — это подготовка к чемпионату Европы, до которого осталось не так много времени. Нужно исправлять недочёты.

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Все комментарии
Kirill Sersnjov
Kirill Sersnjov ответ Killofwrath (раскрыть)
15 октября в 12:42
Он мне больше понравился, чем многие в команде. Это при учете, что опыта у него не много
cska1948
cska1948 ответ Анпилкин (раскрыть)
15 октября в 10:34
Мне запомнился Миранчук тем, что ни чем не запомнился!
ildar_3871
ildar_3871
15 октября в 10:23
До чего довел сборную Дзюба !
4RT
4RT ответ cska vperiod (раскрыть)
15 октября в 09:33
И хлопал ушами
4RT
4RT
15 октября в 09:32
Соболева выпустили на 10 минут и то со скрипом. За то газпромовские всегда в приоритете!)))))
PITER_1
PITER_1
15 октября в 08:56
соболев запомнился, от него классно после обработки мячик за боковую отскочил
ЛЬВОВ НА МЯСО
ЛЬВОВ НА МЯСО
15 октября в 08:48
А Созин вообще футбол смотрел?! Ладно Соболев хоть на 81 минуте вышел, но Фомин то вообще с лавки не вставал!)))
Вот такие у нас люди в РФС работают!)))
Killofwrath
Killofwrath ответ Kirill Sersnjov (раскрыть)
15 октября в 08:23
ну вчера много кто не важно играл, а Мостовой просто бесил
brauning.86
brauning.86
15 октября в 07:59
Я и сейчас то не знаю кто такой сознин, а если его выпустить на 10 минут в год так и вовсе все о нем забудут
cska vperiod
cska vperiod
15 октября в 06:39
Запомнился усач, который чего то махал руками.
Leha-ha50
Leha-ha50
15 октября в 04:15
Трудно что то показать за 5-7 минут, тем более , что у остальных не получается игра. Если бы тот же Соболев вышел в старте, то тогда можно было бы давать оценку, ну или хотя бы парень тайм отыграл , а так пустое рассуждение.
Kirill Sersnjov
Kirill Sersnjov
15 октября в 03:56
Странная формулировка. Соболев за 2 матча 10-12 минут отыграл, Фомин вышел на последних минутах в одной игре. Чем они должны были удивить за это время? Удивляют только такие замены на последних минутах, пока человек в игру войдет уже и матч закончится. А Мостовой в венграми уж явно не хуже Ионова и Кузяева был.
STVA 1
STVA 1
15 октября в 03:28
Бедарная общая масса....
Анпилкин
Анпилкин
15 октября в 02:36
Никто не запомнился
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