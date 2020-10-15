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Сенников: «У России не было игрока, который бы нанёс решающий удар»

15 октября 2020, 03:46
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия0 : 0Логотип футбольный клуб ВенгрияВенгрияМатч завершен

Экс-защитник сборной России Дмитрий Сенников поделился впечатлениями от матча национальной команды против Венгрии (0:0) в рамках Лиги Наций.

У Венгрии хорошая команда. Молодые ребята, которые бегут вперёд, пытаются навязать свою игру. Кое-что у них получалось. У нас же не получилась с реализацией. Было много моментов, эпизодов. Не было футболиста, который бы нанёс решающий удар. Потому и не выиграли. Да и мяч не шёл в ворота. Какое-то невезение.

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Все комментарии
Caniggia
Caniggia
15 октября в 09:18
Если вблизи у ворот не могут забить, то с дальними ударами вообще грандиозная .опа! Оздоев вон, великий мастер, пробил штрафной издали, так метров на 20 выше в стиле Сашки Воробьянинова. Как вообще игрок основы национальной сборной может так бездарно и нелепо бить по стоячему мячу хоть и издали? За такое, не то что из сборной, но из профессионального футбола гнать надо!
112910415
112910415
15 октября в 07:34
как не было-то, он вечно в составе !
Locomotive Breath
Locomotive Breath
15 октября в 07:24
"У России не было игрока, от которого мяч отскочил бы в ворота."
Думаю, так было бы правильнее.)))
ЮЗИК
ЮЗИК
15 октября в 06:43
Вечная проблема наших игроков, каждый боится взять игру на себя
cska vperiod
cska vperiod
15 октября в 06:36
А дзюбу для чего там держат.
alex074
alex074
15 октября в 06:26
    ДСА
    ДСА
    15 октября в 06:05
    Дзюба не в форме и выручать некому.
    Gahi
    Gahi
    15 октября в 03:57
    Нужно обновлять команду.
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