Сенников: «У России не было игрока, который бы нанёс решающий удар»

Экс-защитник сборной России поделился впечатлениями от матча национальной команды против Венгрии (0:0) в рамках Лиги Наций.

У Венгрии хорошая команда. Молодые ребята, которые бегут вперёд, пытаются навязать свою игру. Кое-что у них получалось. У нас же не получилась с реализацией. Было много моментов, эпизодов. Не было футболиста, который бы нанёс решающий удар. Потому и не выиграли. Да и мяч не шёл в ворота. Какое-то невезение.