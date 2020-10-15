Шварц: «Я знаю о великих традициях „Динамо“. Прочитал книгу о Льве Яшине»

Новый главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился мнением о команде и рассказал, что знает об истории московского клуба.
В первую очередь меня интересовал состав команды, и я увидел в нём очень много интересных футболистов. Так что предложение поработать с такой молодой и талантливой командой мне показалось крайне привлекательным. Поэтому воспринял всё с радостью!
Я знаю о давних и великих традициях «Динамо». Относительно недавно я прочитал немецкую книгу о Льве Яшине — самом известном игроке моего нового клуба — который также является легендой в Германии. Разговаривал и с Кевином Кураньи. Он рассказал о прекрасном сочетании клубной организации, современной инфраструктуры и серьёзных амбиций «Динамо».
Я уже посмотрел три последних матча. Надеюсь, вы поймёте меня правильно, но я хочу сперва поговорить о тактике со своими игроками. В целом мне нравятся команды, которые проявляют на поле агрессивность, скорость, целеустремлённость и дух.
Ему надо было Михалкова читать - дядя Стёпа милиционер!
Ему надо было Михалкова читать - дядя Стёпа милиционер!
Сандро, по части тактики, обращайся за советами к Черчесову. Он в этом деле супер-профи, не то что вы, немцы..))
Сандро, по части тактики, обращайся за советами к Черчесову. Он в этом деле супер-профи, не то что вы, немцы..))