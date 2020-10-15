ГлавнаяНовости

Шварц: «Я знаю о великих традициях „Динамо“. Прочитал книгу о Льве Яшине»

15 октября 2020, 15:02

Новый главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился мнением о команде и рассказал, что знает об истории московского клуба.

В первую очередь меня интересовал состав команды, и я увидел в нём очень много интересных футболистов. Так что предложение поработать с такой молодой и талантливой командой мне показалось крайне привлекательным. Поэтому воспринял всё с радостью!

Я знаю о давних и великих традициях «Динамо». Относительно недавно я прочитал немецкую книгу о Льве Яшине — самом известном игроке моего нового клуба — который также является легендой в Германии. Разговаривал и с Кевином Кураньи. Он рассказал о прекрасном сочетании клубной организации, современной инфраструктуры и серьёзных амбиций «Динамо».

Я уже посмотрел три последних матча. Надеюсь, вы поймёте меня правильно, но я хочу сперва поговорить о тактике со своими игроками. В целом мне нравятся команды, которые проявляют на поле агрессивность, скорость, целеустремлённость и дух.

Все новости
Тедеско: «Мы рады, что Мозес пришёл в „Спартак“»
Вчера, 14:20 Комментарии30
Николич: «Идея покупки Манджукича в „Локомотив“ была моей инициативой»
Вчера, 12:22 Комментарии9
СлухиТихонов может возглавить «Астану»
15 октября Комментарии3
Сандро Шварц обратился к болельщикам «Динамо» на русском языке
15 октября ВидеоКомментарии22
СлухиДокампо станет помощником Рахимова в «Уфе»
14 октября Комментарии3
СлухиНовым главным тренером «Уфы» станет Рашид Рахимов
09 октября Комментарии29
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
15 октября в 22:24
Удачи Шварцу от всей души ! Надеюсь ,что он на пару с Тедеско , покажут козью морду этим русским тренеришкам ! ))
протон1
протон1
15 октября в 19:19
кевин кураньи хороший игрок был в динамо. ошибка была португальцы что взяли 20 летназад.
berda2003
berda2003
15 октября в 17:43
ну, прямо, не тренер - золото... но, кажется, с душком...
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
15 октября в 17:31
Ну после игры с ЦСКА можно начать побеждать.
NEADEKVAT
NEADEKVAT
15 октября в 17:29
История, то поколение( Тащил немыслимое, а даже медальки удосужился лишь при смерти.
Zenit_84
Zenit_84
15 октября в 17:20
Молодец, Шварц! Далеко пойдешь
шацк
шацк
15 октября в 17:00
Любой на его месте говорил бы подобное. К сожалению о великом Динамо говорят часто в прошедшем времени, пора и в новую эру привести клуб к вершинам. Очень надеюсь, что к 100-летию это свершится!
STVA 1
STVA 1
15 октября в 16:50
Много его сёдня!Только одна вода от него)
nubom
nubom
15 октября в 16:48
Теперь прочитай Феликса Дзержинского...
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
15 октября в 16:22
Начал вроде бы похвально, а там посмотрим.
Faustello
Faustello
15 октября в 16:15, ред.
Кто ему литературу советует???
Ему надо было Михалкова читать - дядя Стёпа милиционер!
VAN ARM
VAN ARM
15 октября в 16:09
теперь должен понимать почему ты там ненужен))
kolpino08
kolpino08
15 октября в 15:59
Давай Черный. Посмотрим на Динамо при тебе. Даже интересно.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
15 октября в 15:50
Может сделает из команды топ,чтоб помогали набирать евроочки
cska vperiod
cska vperiod
15 октября в 15:47
Немцу надо ещё Пушкина и Достоевского читать.
JirkoFF
JirkoFF
15 октября в 15:40
...."я хочу сперва поговорить о тактике со своими игроками"....
Сандро, по части тактики, обращайся за советами к Черчесову. Он в этом деле супер-профи, не то что вы, немцы..))
ДАША Д
ДАША Д
15 октября в 15:25
Просто подготовился для интервью.
ЮЗИК
ЮЗИК
15 октября в 15:12
Продвинутый новый тренер
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100