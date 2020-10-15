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Семёнов: «Все хотят попасть в дивизион А Лиги Наций»

15 октября 2020, 16:25
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия0 : 0Логотип футбольный клуб ВенгрияВенгрияМатч завершен

Защитник сборной России Андрей Семёнов поделился впечатлениями от матча Лиги Наций против Венгрии (0:0).

Ногу залечил, сейчас уже практически не беспокоит, в клубе залечу до конца.

От игры хорошие впечатления. Немного смазало впечатление, что не выиграли, много моментов не реализовали. Должны были забивать.

Все хотят попасть в Лигу A, чтобы играть с топовыми сборными и выходить на более высокий уровень.

Была классная атмосфера, болельщики гнали сборную к победе, но, к сожалению, не удалось их порадовать. Думаю, претензий предъявить никто не сможет, все старались, бились, но чуть-чуть не повезло.

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 01:24
В Лиге А России почти ничего не светит, мое мнение!!!
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
вчера в 00:26
Лига А сейчас дело десятое, очки нужны по большому счету вообще для другого турнира.
nubom
nubom
15 октября в 20:04
"Думаю, претензий предъявить никто не сможет..." да, к сожалению, за плохую игру у нас законов еще придумали...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
15 октября в 18:56
Надо давно понять и принять как данность, что Россия за пределами двадцати сильнейших команд в Европе. Это очевидно.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
15 октября в 18:19
С такими игроками как Семёнов лучше туда не попадать.
Leha-ha50
Leha-ha50
15 октября в 17:42
Здесь то еле ноги унесли , а в "А" будете вынимать "арбузики" как с конвейера.
Q-J-G
Q-J-G
15 октября в 17:07
Ну да, С.Черчесов только и мечтает о том, чтобы попасть в высший дивизион Лиги Наций) он то и в этом дивизионе не знает, что и как делать, чтобы не оправдываться после очередного матча сборной России, или не рассказывать очередные небелицы, вместо того, чтобы "называть вещи своими именами" об очередном неудачно сыгранном матче сборной, которую он возглавляет в качестве гл.тренера...
НАВСЕГДА
НАВСЕГДА
15 октября в 17:01
Лучше в В или С играть,не надо там позориться!
STVA 1
STVA 1 ответ За адекватность (раскрыть)
15 октября в 16:58
Мне больше всех в этой сборной жалко Юру Жиркова!Парень в 38 лет стал заложником лимита имени Мудько!Вроде пора заканчивать со сборной и отказаться нельзя !Заклюют! А усы не хочет никого наигрывать вместо него! Кричит что он лучший но Юра не вечен же))Вот такие пироги с котятами))
Project Pandora
Project Pandora
15 октября в 16:56
- "Вы там будете петь? - Нет, Вы там будете слушать".
sv_1969
sv_1969 ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
15 октября в 16:54
Дальше?.....Дальше антирекорды устанавливать)
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
15 октября в 16:49
Ну займем мы первое место и перейдем к ведущим Сборным. А дальше , что , ну ка отними ??? Сабачонками будем бегать и мяч держать где то в пределаз 28-30 %.за игру.
За адекватность
За адекватность
15 октября в 16:43, ред.
"много моментов не реализовали." "чтобы играть с топовыми сборными и выходить на более высокий уровень." А что после двух поражений от Бельгии в отборе на ЧЕ уровень еще не повысился? Ну тогда срочно выходите в дивизион А. Там Вам с такой игрой накидают полную кошелку, зато как наберетесь опыта, как повысите уровень, однозначно будете фаворитами крупнейших футбольных форумов. У нас клубы в ЕК тоже постоянно уровень повышают и опыта набираются, уже складывать некуда.
VAN ARM
VAN ARM
15 октября в 16:29
вы и тут не тянете))зачем ))тут хоть не последние))
Kirill Sersnjov
Kirill Sersnjov
15 октября в 16:27
Смысл? С турками и венграми справится не можете.. куда вас с топами играть то..
ДАША Д
ДАША Д
15 октября в 16:26
100% шанс мы упустили, теперь придется помучиться.
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