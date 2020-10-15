Семёнов: «Все хотят попасть в дивизион А Лиги Наций»

Защитник сборной России поделился впечатлениями от матча Лиги Наций против Венгрии (0:0).

Ногу залечил, сейчас уже практически не беспокоит, в клубе залечу до конца.

От игры хорошие впечатления. Немного смазало впечатление, что не выиграли, много моментов не реализовали. Должны были забивать.

Все хотят попасть в Лигу A, чтобы играть с топовыми сборными и выходить на более высокий уровень.

Была классная атмосфера, болельщики гнали сборную к победе, но, к сожалению, не удалось их порадовать. Думаю, претензий предъявить никто не сможет, все старались, бились, но чуть-чуть не повезло.