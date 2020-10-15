ГлавнаяНовости

Слуцкий: «Мы сейчас нацелены на игру с „Краснодаром“»

15 октября 2020, 16:32
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар-:-Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)Рубин16:30 Не начался

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал предстоящий матч 11-го тура РПЛ с «Краснодаром».

Мы сейчас нацелены на игру с «Краснодаром». Понятно, что у нас есть сложности с возвращением игроков из дальнего зарубежья. Понятно, что мы тренируемся в усеченном составе. Сегодня присоединились игроки молодежной сборной. Когда много игроков национальной сборной — с одной стороны это вызывает гордость, что за «Рубином» следят. Однако это создает существенные сложности при подготовке к игре после сборной.

Уремович прочно оккупировал правую бровку в сборной Хорватии, это существенный фактор. В такой сильной сборной крайне сложно играть. Старфельт дебютировал в игре со сборной России. А Кварацхелия сильно отыграл важнейший матч против белорусов, когда они уже по существу вышли в финал Лиги Наций. Вторую игру он пропустил из-за микроповреждения.

Я думаю, что многое будет зависеть от того, в каком состоянии вернутся игроки сборных. У «Краснодара» их традиционно много, у нас только в последнее время. В целом сценарий понятен — «Краснодар» будет пытаться много играть в позиционных атаках и доминировать, но мне кажется, что очень многое будет решать именно состояние футболистов. А спрогнозировать его, когда ты не видишь игроков две недели, крайне сложно.

Все новости
Черчесов о Дзюбе: «Лидер и капитан в важные моменты должен быть на поле»
Сегодня, 01:40 Комментарии6
Червиченко: «Мозес? Когда игрока отправляют в Турцию, на нём ставят крест»
Сегодня, 01:15 Комментарии5
Геркус: «Тедеско не спешит продлевать контракт со „Спартаком“»
Сегодня, 00:12 Комментарии13
Агент Варга: «У Аршавина получится быть хорошим тренером»
Сегодня, 00:03 Комментарии6
Заболотный: «Хочется показать, что „Сочи“ ничем не хуже „Зенита“»
Вчера, 21:32 Комментарии32
Московское дерби, «Спартак» и «Зенит» против своих друзей. 11-й тур РПЛ напичкан интригами
Вчера, 21:00Александр Чистяков в блоге СтолкновенияКомментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
15 октября в 19:40
Рубин может и победить.
ildar_3871
ildar_3871 ответ Faustello (раскрыть)
15 октября в 18:51
Будет мстить Рубину ? )
Faustello
Faustello
15 октября в 17:38
У нас Марков как выйдет как забьет штук 40)))
ildar_3871
ildar_3871
15 октября в 17:34
Слуцкому некогда , до холодов надо залить сваи своего стадиона !)
ermak6848
ermak6848
15 октября в 17:10
Посмотрим - как достигнет цель Слуцкий...
ildar_3871
ildar_3871
15 октября в 17:05
Краснодар хорошая команда , не то что Зенит !)
Леон Бугаев
Леон Бугаев
15 октября в 16:39
Надо Слуцкому полностью перестраивать Рубин от антифутбола туркмена, на который никто не ходил.
shlomo
shlomo
15 октября в 16:36
Сложности будут у всех.....не только у Рубина
Big krendel
Big krendel
15 октября в 16:35
Качалкин может обыграть быков. Те что то в этом сезоне не комильфо.
VAN ARM
VAN ARM
15 октября в 16:34
это возможно вам по силам))но надежды больше на удачу))
Q-J-G
Q-J-G
15 октября в 16:32
Игра будет интересная!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100