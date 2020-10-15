Слуцкий: «Мы сейчас нацелены на игру с „Краснодаром“»

Главный тренер «Рубина» прокомментировал предстоящий матч 11-го тура РПЛ с «Краснодаром».

Мы сейчас нацелены на игру с «Краснодаром». Понятно, что у нас есть сложности с возвращением игроков из дальнего зарубежья. Понятно, что мы тренируемся в усеченном составе. Сегодня присоединились игроки молодежной сборной. Когда много игроков национальной сборной — с одной стороны это вызывает гордость, что за «Рубином» следят. Однако это создает существенные сложности при подготовке к игре после сборной.

Уремович прочно оккупировал правую бровку в сборной Хорватии, это существенный фактор. В такой сильной сборной крайне сложно играть. Старфельт дебютировал в игре со сборной России. А Кварацхелия сильно отыграл важнейший матч против белорусов, когда они уже по существу вышли в финал Лиги Наций. Вторую игру он пропустил из-за микроповреждения.

Я думаю, что многое будет зависеть от того, в каком состоянии вернутся игроки сборных. У «Краснодара» их традиционно много, у нас только в последнее время. В целом сценарий понятен — «Краснодар» будет пытаться много играть в позиционных атаках и доминировать, но мне кажется, что очень многое будет решать именно состояние футболистов. А спрогнозировать его, когда ты не видишь игроков две недели, крайне сложно.