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«Это было бы футбольным преступлением». Шатов об отказе переходить в «Сочи»

вчера, 09:39

Бывший полузащитник «Зенита» Олег Шатов, ныне выступающий за казанский «Рубин», рассказал, как отказался от перехода в «Сочи».

В «Сочи» меня отправляли зимой. Ко мне тогда подошел Александр Иванович Медведев и сказал, что вслед за Кокориным нужно ехать в «Сочи» на легкую стажировку. Взамен пообещал бонус в виде продления контракта с «Зенитом». На что я сказал, что готов подписать контракт с Петербургом, но в «Сочи» я ни при каких условиях не поеду.

Почему? А что мне там делать, когда я могу остаться в «Зените», бороться за чемпионство, выиграть Кубок России? И вот это все променять на три месяца в «Сочи»? Да, возможно, я играл бы во всех матчах, но это было бы футбольным преступлением.

С Ротенбергом я лично не общался. Я общался с гендиректором клуба Рубашко, которому сказал, что пойду в «Сочи» только на полноценный контракт и на ту зарплату, которая у меня в «Зените». Я знал, что они откажут. Но я не хотел играть в «Сочи». И мне нужно было придумать что угодно, чтобы туда не ехать.

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RIR68
RIR68
вчера в 20:25
футбольная проституция - когда ты на сборах с одним клубом, а когда поехал за вещами, приехал в другой, где Керимов баранами платит. шатов знает.
Рожден в СССР
Рожден в СССР ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 18:33
Клуб Чемпион Вице-чемпион Бронзовый призёр
Динамо (Киев) 13 (1961, 1966, 1967, 1968, 1971, 1974, 1975, 1977, 1980, 1981, 1985, 1986, 1990) 11 (1936 (в), 1952, 1960, 1965, 1969, 1972, 1973, 1976 (о), 1978, 1982, 1988) 3 (1937, 1979, 1989)
Спартак (Москва) 12 (1936 (о), 1938, 1939, 1952, 1953, 1956, 1958, 1962, 1969, 1979, 1987, 1989) 12 (1937, 1954, 1955, 1963, 1968, 1974, 1980, 1981, 1983, 1984, 1985, 1991) 9 (1936 (в), 1940, 1948, 1949, 1957, 1961, 1970, 1982, 1986)
Динамо (Москва) 11 (1936 (в), 1937, 1940, 1945, 1949, 1954, 1955, 1957, 1959, 1963, 1976 (в)) 11 (1936 (о), 1946, 1947, 1948, 1950, 1956, 1958, 1962, 1967, 1970, 1986) 5 (1952, 1960, 1973, 1975, 1990)
ЦСКА (Москва) 7 (1946, 1947, 1948, 1950, 1951, 1970, 1991)

кого всех? легов ни у кого не было
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Рожден в СССР (раскрыть)
вчера в 18:13
вар голы отменяло или пенальти за касание ставили?
Мне лучше знать, я ссср помню, Спартак всех рвал по игре, без легов
oFANATo
oFANATo ответ Kresi frok (раскрыть)
вчера в 15:49
    311
    311
    вчера в 14:40
    Пошёл бы на футбольное преступление только за деньги, ладно хоть честно признался!)
    Аксинья
    Аксинья
    вчера в 14:05
    Ростов в квалификации просто слил свою игру, поскольку руководство и Валера уже тогда знали что состав наполовину обменяется и неизвестно кого в заявку выставлять - всё было продумано наперёд))
    12й игрок
    12й игрок ответ makkie (раскрыть)
    вчера в 14:02
    Арсенал тула сейчас ехидно посмеивается))
    Groove000
    Groove000 ответ Рожден в СССР (раскрыть)
    вчера в 13:46, ред.
    На каждом шагу? Серьезно? Окей. Поверю вам, как рожденному в СССР. На слово
    Рожден в СССР
    Рожден в СССР ответ Groove000 (раскрыть)
    вчера в 13:05
    А СНГ не мир? Африка,Азия? да и в Европе на каждом шагу
    Groove000
    Groove000 ответ Рожден в СССР (раскрыть)
    вчера в 13:01, ред.
    Вы сказали про мировой футбол. Или у вас мир - это только РПЛ? Давайте без СНГ, в нем вор на воре сидит
    Рожден в СССР
    Рожден в СССР ответ Groove000 (раскрыть)
    вчера в 12:42
    у Спартака Химки и Арсенал
    Рожден в СССР
    Рожден в СССР ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    вчера в 12:40
    честных очков ни у кого не было даже в СССР
    Топь
    Топь
    вчера в 12:34
    Не ужели .... ?
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Рожден в СССР (раскрыть)
    вчера в 12:13
    У зенита столько же очков сколько и у Рубина, так что не понятно пока кто за что борется. Это я про честные очки
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 12:09
    Респект, есть же люди среди невских
    makkie
    makkie
    вчера в 11:56, ред.
    Молодец, Шатов, уважение!
    Игроки Зенита в каком-то смысле подневольные - если РУ хочет, берет и отправляет их в Сочи любыми способами.
    Ригони удалось вырваться, Шатову тоже - остальные как стадо овечек угнали к Ротенбергу.

    И как потом Сочи будет играть против Зенита? Только дурак и слепой не видит их "дружбы" вместо нормальной футбольной конкуренции!!!... "лёгкая стажировка"...
    Kresi frok
    Kresi frok
    вчера в 11:34
    госпром - кладбище расийских талантов!
    Zak11
    Zak11
    вчера в 11:22
    Шатов изначально ошибся с клубом. Мог бы спокойно выступать в том же Локо или Цска и проблем бы не было
    Groove000
    Groove000 ответ Рожден в СССР (раскрыть)
    вчера в 11:15
    А покажите, пожалуйста, где в мировом футболе есть такие же фарм-клубы для поставки очков одному из лидеров?
    Рожден в СССР
    Рожден в СССР ответ Федор Паршунин (раскрыть)
    вчера в 11:09
    Покажи мне где честная борьба в мировом футболе?
    Рожден в СССР
    Рожден в СССР
    вчера в 11:05
    Можно подумать Рубин борется за титулы
    Дудинчанин
    Дудинчанин
    вчера в 11:04
    Кто такой шатов, было ясно когда он из урала в анжи убежал. Так что если бы сочи дало денег убежал бы как миленький.
    Анд-м
    Анд-м
    вчера в 10:58
    Шатов очень переоцененый игрок, много о себе думает
    Руслан Магамуров
    Руслан Магамуров
    вчера в 10:55
    В открытую говорят что Сочи фарм. "на стажировку" поехать)) я понимаю, что Сочи могут и не сливать зениту игру, но какие-то договорённости есть-не ломать там игроков, ещё что-то. Но это неправильно все..так наш футбол
    Риелтор с берегов Невы
    Риелтор с берегов Невы
    вчера в 10:51
    Из текущего момента слона надувать. Руководство команды не видело его в команде. И это их право. Они отвечают за результат, который кстати дают.
    А игрок себя по своему видел, его право, а результата уровня и задач Зенита от него давно никто не видел, не только руководство.
    А про преступления, это уже надув слонов, запуск уток и прочей живности.
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    вчера в 10:38
      Евгений Макрушин
      Евгений Макрушин ответ arsena1 (раскрыть)
      вчера в 10:29
      С чего такая логика?Может я чего-то не знаю и Европе из ЦСКА целая куча российских ребят играет???
      Евгений Макрушин
      Евгений Макрушин ответ Аксинья (раскрыть)
      вчера в 10:26
      Тоже самое,что и Ростов,опозорятся в квалификации
      arsena1
      arsena1
      вчера в 10:25
      С самого начала погнался за баблом и нечего обижаться, что относятся как к вещи.
      Перешел бы в свое время в ЦСКА и сейчас бы в Европе играл или был в твердой основе армейцев.
      порт
      порт
      вчера в 10:23
      А вот в Рубине трижды пожалели, что тебя подписали. Сейчас ты играешь как двоечник.
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