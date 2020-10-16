«Это было бы футбольным преступлением». Шатов об отказе переходить в «Сочи»

Бывший полузащитник «Зенита» Олег Шатов, ныне выступающий за казанский «Рубин», рассказал, как отказался от перехода в «Сочи».
В «Сочи» меня отправляли зимой. Ко мне тогда подошел Александр Иванович Медведев и сказал, что вслед за Кокориным нужно ехать в «Сочи» на легкую стажировку. Взамен пообещал бонус в виде продления контракта с «Зенитом». На что я сказал, что готов подписать контракт с Петербургом, но в «Сочи» я ни при каких условиях не поеду.
Почему? А что мне там делать, когда я могу остаться в «Зените», бороться за чемпионство, выиграть Кубок России? И вот это все променять на три месяца в «Сочи»? Да, возможно, я играл бы во всех матчах, но это было бы футбольным преступлением.
С Ротенбергом я лично не общался. Я общался с гендиректором клуба Рубашко, которому сказал, что пойду в «Сочи» только на полноценный контракт и на ту зарплату, которая у меня в «Зените». Я знал, что они откажут. Но я не хотел играть в «Сочи». И мне нужно было придумать что угодно, чтобы туда не ехать.
Динамо (Киев) 13 (1961, 1966, 1967, 1968, 1971, 1974, 1975, 1977, 1980, 1981, 1985, 1986, 1990) 11 (1936 (в), 1952, 1960, 1965, 1969, 1972, 1973, 1976 (о), 1978, 1982, 1988) 3 (1937, 1979, 1989)
Спартак (Москва) 12 (1936 (о), 1938, 1939, 1952, 1953, 1956, 1958, 1962, 1969, 1979, 1987, 1989) 12 (1937, 1954, 1955, 1963, 1968, 1974, 1980, 1981, 1983, 1984, 1985, 1991) 9 (1936 (в), 1940, 1948, 1949, 1957, 1961, 1970, 1982, 1986)
Динамо (Москва) 11 (1936 (в), 1937, 1940, 1945, 1949, 1954, 1955, 1957, 1959, 1963, 1976 (в)) 11 (1936 (о), 1946, 1947, 1948, 1950, 1956, 1958, 1962, 1967, 1970, 1986) 5 (1952, 1960, 1973, 1975, 1990)
ЦСКА (Москва) 7 (1946, 1947, 1948, 1950, 1951, 1970, 1991)
кого всех? легов ни у кого не было
Динамо (Киев) 13 (1961, 1966, 1967, 1968, 1971, 1974, 1975, 1977, 1980, 1981, 1985, 1986, 1990) 11 (1936 (в), 1952, 1960, 1965, 1969, 1972, 1973, 1976 (о), 1978, 1982, 1988) 3 (1937, 1979, 1989)
Спартак (Москва) 12 (1936 (о), 1938, 1939, 1952, 1953, 1956, 1958, 1962, 1969, 1979, 1987, 1989) 12 (1937, 1954, 1955, 1963, 1968, 1974, 1980, 1981, 1983, 1984, 1985, 1991) 9 (1936 (в), 1940, 1948, 1949, 1957, 1961, 1970, 1982, 1986)
Динамо (Москва) 11 (1936 (в), 1937, 1940, 1945, 1949, 1954, 1955, 1957, 1959, 1963, 1976 (в)) 11 (1936 (о), 1946, 1947, 1948, 1950, 1956, 1958, 1962, 1967, 1970, 1986) 5 (1952, 1960, 1973, 1975, 1990)
ЦСКА (Москва) 7 (1946, 1947, 1948, 1950, 1951, 1970, 1991)
кого всех? легов ни у кого не было
Мне лучше знать, я ссср помню, Спартак всех рвал по игре, без легов
Мне лучше знать, я ссср помню, Спартак всех рвал по игре, без легов
Игроки Зенита в каком-то смысле подневольные - если РУ хочет, берет и отправляет их в Сочи любыми способами.
Ригони удалось вырваться, Шатову тоже - остальные как стадо овечек угнали к Ротенбергу.
И как потом Сочи будет играть против Зенита? Только дурак и слепой не видит их "дружбы" вместо нормальной футбольной конкуренции!!!... "лёгкая стажировка"...
Игроки Зенита в каком-то смысле подневольные - если РУ хочет, берет и отправляет их в Сочи любыми способами.
Ригони удалось вырваться, Шатову тоже - остальные как стадо овечек угнали к Ротенбергу.
И как потом Сочи будет играть против Зенита? Только дурак и слепой не видит их "дружбы" вместо нормальной футбольной конкуренции!!!... "лёгкая стажировка"...
А игрок себя по своему видел, его право, а результата уровня и задач Зенита от него давно никто не видел, не только руководство.
А про преступления, это уже надув слонов, запуск уток и прочей живности.
А игрок себя по своему видел, его право, а результата уровня и задач Зенита от него давно никто не видел, не только руководство.
А про преступления, это уже надув слонов, запуск уток и прочей живности.
Перешел бы в свое время в ЦСКА и сейчас бы в Европе играл или был в твердой основе армейцев.
Перешел бы в свое время в ЦСКА и сейчас бы в Европе играл или был в твердой основе армейцев.