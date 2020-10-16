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Деменко: «Хочется верить, что „Зенит“ и „Сочи“ выложатся на полную»

вчера, 06:48
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб СочиСочи14:00 Не начался

Экс-полузащитник «Зенита» Максим Деменко поделился мнением о предстоящей встрече бывшего клуба с «Сочи» в рамках 11-го тура РПЛ.

Хочется верить, что обе команды сыграют на пределе своих возможностей и не дадут повода для досужих разговоров. Понятно, что класс «Зенита» выше, но та же ничья с «Уралом» (1:1) показала, что против питерцев можно бороться. А «Сочи» идёт сейчас в зоне еврокубков, имеет хороший состав, тренера и амбициозное руководство. Поэтому где, как не в Питере, обосновывать свои претензии на высокие места.

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Вчера, 21:00Александр Чистяков в блоге СтолкновенияКомментарии7
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Все комментарии
oFANATo
oFANATo
вчера в 15:52
    Grey33
    Grey33
    вчера в 10:44
    Если рассматривать ЛЧ как приоритет на эту часть сезона, нет никакого смысла "выкладываться". Наоборот, надо поберечь лидеров.
    VAN ARM
    VAN ARM
    вчера в 10:16
    и где это видано чтобы фарм хозяина трепал))))))))
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 09:48
    Будет не просто....
    Но наверно Зенит ближайшие 3 домашних матча (Сочи,Брюгге,Рубин) выиграет....

    И что значит "повод для досужих разговоров"???
    Если Зенит дома в РПЛ 2 года не проигрывает....а вдруг Сочам должен уступить ???
    Иначе пойдут "досужие разговоры"????

    Бред бредовый......
    kolpino08
    kolpino08
    вчера в 09:43
    интересно, что он имел ввиду под "выложатся")))
    ekliziast
    ekliziast
    вчера в 09:35
      ЛЬВОВ НА МЯСО
      ЛЬВОВ НА МЯСО
      вчера в 08:50
      Или наложат по полной!)))
      Аксинья
      Аксинья
      вчера в 08:11
      Ты имел ввиду что Миллер и Ротенберг выложатся наполную))
      112910415
      112910415
      вчера в 07:48
      тема интересная
      Зениту-то никакого резона нет выкладываться ...
      а как поведут себя курортники - Бог весть
      ДСА
      ДСА
      вчера в 07:45
      Три очка у Зенита в кармане.
      beefs
      beefs
      вчера в 07:27
      О чем это он, Сочи сдаст матч, зенит должен отдохнуть перед ЛЧ...
      Zenit_84
      Zenit_84
      вчера в 07:27
      Конечно, надо верить
      mihaluch
      mihaluch
      вчера в 07:22
      Нормальный спектакль поставят.
      Big krendel
      Big krendel
      вчера в 07:11
      Сочи ещё всем кровушку попьют.
      Анпилкин
      Анпилкин
      вчера в 07:01
      Всем хочется верить, но будут ли выкладываться
      НАВСЕГДА
      НАВСЕГДА
      вчера в 06:49
      Фарм он и в Африке фарм.
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