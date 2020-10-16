Деменко: «Хочется верить, что „Зенит“ и „Сочи“ выложатся на полную»

Экс-полузащитник «Зенита» поделился мнением о предстоящей встрече бывшего клуба с «Сочи» в рамках 11-го тура РПЛ .

Хочется верить, что обе команды сыграют на пределе своих возможностей и не дадут повода для досужих разговоров. Понятно, что класс «Зенита» выше, но та же ничья с «Уралом» (1:1) показала, что против питерцев можно бороться. А «Сочи» идёт сейчас в зоне еврокубков, имеет хороший состав, тренера и амбициозное руководство. Поэтому где, как не в Питере, обосновывать свои претензии на высокие места.