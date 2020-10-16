Червиченко: «„Спартаку“ будет очень непросто в матче с „Химками“»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от предстоящего матча «красно-белых» против «Химок» в 11-м туре РПЛ .

Последние матчи «Химок» с приходом Черевченко показывают, что команда встряхнулась и готова биться за выживание. Поэтому «красно-белым» будет очень непросто. Тем более, наверняка и Глушаков захочет показать себя против бывшего клуба. «Химки» неплохо выглядели в играх с «Динамо» и «Локомотивом» и уже не смотрятся такими же обречёнными, как в августе и сентябре. Поэтому не исключено, что у «Спартака» они отберут очки.