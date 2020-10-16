ГлавнаяНовости

Червиченко: «„Спартаку“ будет очень непросто в матче с „Химками“»

вчера, 04:15
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)Спартак19:00 Не начался

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от предстоящего матча «красно-белых» против «Химок» в 11-м туре РПЛ.

Последние матчи «Химок» с приходом Черевченко показывают, что команда встряхнулась и готова биться за выживание. Поэтому «красно-белым» будет очень непросто. Тем более, наверняка и Глушаков захочет показать себя против бывшего клуба. «Химки» неплохо выглядели в играх с «Динамо» и «Локомотивом» и уже не смотрятся такими же обречёнными, как в августе и сентябре. Поэтому не исключено, что у «Спартака» они отберут очки.

Встречу «Химки» — «Спартак» обслужит бригада арбитров во главе с рефери из Санкт-Петербурга Кириллом Левниковым.

Все новости
Черчесов о Дзюбе: «Лидер и капитан в важные моменты должен быть на поле»
Сегодня, 01:40 Комментарии6
Червиченко: «Мозес? Когда игрока отправляют в Турцию, на нём ставят крест»
Сегодня, 01:15 Комментарии5
Геркус: «Тедеско не спешит продлевать контракт со „Спартаком“»
Сегодня, 00:12 Комментарии13
Агент Варга: «У Аршавина получится быть хорошим тренером»
Сегодня, 00:03 Комментарии6
Заболотный: «Хочется показать, что „Сочи“ ничем не хуже „Зенита“»
Вчера, 21:32 Комментарии32
Московское дерби, «Спартак» и «Зенит» против своих друзей. 11-й тур РПЛ напичкан интригами
Вчера, 21:00Александр Чистяков в блоге СтолкновенияКомментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Красно Синий воин
Красно Синий воин
вчера в 15:59
    311
    311
    вчера в 14:31, ред.
    Придется Химкам забивать автоголы, если Спартак не осилит!)
    Azu-Killah37
    Azu-Killah37
    вчера в 09:44
    Разве сложно обыграть фарм-клуб? Не думаю! Железные 3 очка для Спартака!
    Faustello
    Faustello ответ Леон Бугаев (раскрыть)
    вчера в 08:20
    Я бы сказал Химки помастеровитее) гы гы гы
    Супервайзер
    Супервайзер
    вчера в 07:32
    Миллер в очередной раз премию назначил соперникам Спартака и судьям?)
    Леон Бугаев
    Леон Бугаев
    вчера в 07:13
    Конечно непросто будет. Команды одинаковые по уровню. )))
    Анпилкин
    Анпилкин
    вчера в 07:03
    Химки доставят хлопот Спартаку
    КЭТиК
    КЭТиК
    вчера в 06:41
    На Спартак все настраиваются по особому.
    vm777
    vm777
    вчера в 06:37
    Вы там определитесь уже: Химки фарм Спартака или нет? А то Гунько брали под Спартак, а он в итоге подарил очки всем подряд и "ушел" еще до матча со Спартаком. Уфа тоже странный фарм - зениту, Цска, Краснодару отдали 3 очка, а у Спартака очки отобрали. Еще и никого к себе из Спартака не взяли.
    cska vperiod
    cska vperiod
    вчера в 05:52
    Федун уже написал сценарий.
    ABir
    ABir
    вчера в 05:43
    Сбитый лётчик Червяченко, забыл сказать, что и Химкам будет не легко
    mihaluch
    mihaluch
    вчера в 05:21
    Интересно будет посмотреть на обновлённые Химки.
    112910415
    112910415
    вчера в 04:54
    как ни странно, будет тяжело
    НАВСЕГДА
    НАВСЕГДА
    вчера в 04:52
    Да ладно?
    STVA 1
    STVA 1
    вчера в 04:20
    Это понятно!
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100