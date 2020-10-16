Наумов: «Рахимов может встряхнуть „Уфу“ и отобрать очки у „Локомотива“»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился ожиданиями от матча «железнодорожников» с «Уфой» в 11-м туре РПЛ .

Будет очень непростое противостояние, поскольку смена тренера, как правило, на первых порах дает положительный импульс команде. А Рахимов может встряхнуть коллектив и отобрать очки у соперника. Тем более, он когда-то работал в «Локо» и наверняка захочет напомнить клубу о себе.

«Железнодорожникам» же необходимо сейчас обыгрывать двух аутсайдеров в ближайших матчах против «Уфы» и «Ротора». Если команда этого не сделает, бороться за медали ей будет очень сложно, поскольку впереди еще Лига чемпионов, а состав не очень сбалансирован для игры на два фронта.