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Наумов: «Рахимов может встряхнуть „Уфу“ и отобрать очки у „Локомотива“»

вчера, 08:38
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)-:-Логотип футбольный клуб УфаУфа16:30 Не начался

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился ожиданиями от матча «железнодорожников» с «Уфой» в 11-м туре РПЛ.

Будет очень непростое противостояние, поскольку смена тренера, как правило, на первых порах дает положительный импульс команде. А Рахимов может встряхнуть коллектив и отобрать очки у соперника. Тем более, он когда-то работал в «Локо» и наверняка захочет напомнить клубу о себе.

«Железнодорожникам» же необходимо сейчас обыгрывать двух аутсайдеров в ближайших матчах против «Уфы» и «Ротора». Если команда этого не сделает, бороться за медали ей будет очень сложно, поскольку впереди еще Лига чемпионов, а состав не очень сбалансирован для игры на два фронта.

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Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 16:01
Рахимов поднимет уровень игры уфимцев и элементарно создаст проблемы Локо и не только им.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Robinson (раскрыть)
вчера в 11:58
Хет трик положит Мозес в декабре кержакову))
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин
вчера в 10:45
Ничего страшного для Рашида не случится,потренерует пару месяцев,опять объделается и в теплое местечко экспертом на матч ТВ....
kolpankolpan
kolpankolpan
вчера в 10:36
Неотъемлемое качество Рахимова на сегодняшний день----не продает. Качество редкое сегодня. Других тренеров касаться пока не буду. Поэтому оценивать игру Уфы можно будет с учетом реальной силы команды.
Robinson
Robinson ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 10:29
Хет-трик с него)!
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 10:20
может))но это не в его стиле)))
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 09:56
Ничья не является фантастикой.
drug01
drug01
вчера в 09:54
Игра покажет кто лучше будет
Big krendel
Big krendel
вчера в 09:45
Давно пора встряхнуть этот двухэтажный автобус.
Анпилкин
Анпилкин
вчера в 09:39
Главное ни смена тренера, а стремление и настрой на победу
beefs
beefs
вчера в 09:37
Не переживай, сценарий уже готов, будет интересно...
mihaluch
mihaluch
вчера в 09:22
На один два матча может и встряхнёт.
nubom
nubom
вчера в 09:15
Если не Рахимов, то ФНЛ - обязательно встряхнет...
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 08:56
Весьма вероятно
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 08:51
Зе Луиш решит исход
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 08:39
Посмотрим, встряхнёт или нет)
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