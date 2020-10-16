ГлавнаяНовости

Терехин: «Уверен, до зимы Шварц ничего не поменяет в „Динамо“»

вчера, 08:20

Бывший нападающий «Динамо» Олег Терехин прокомментировал назначение Сандро Шварца на пост главного тренера московской команды.

Не знаю, что он изменит, но надо дать ему поработать. Раз руководство «Динамо» решило пригласить этого специалиста, нужно предоставить ему время. До зимы, уверен, Шварц ничего не поменяет. Это, как и в случае с Кириллом Новиковым, когда мы говорили, что ему нужно время, чтобы поработать, а после зимней паузы все станет понятно. Считаю, что сейчас именно такая ситуация. Шварц пришел в чемпионат, который для него незнаком, а до этого он одиннадцать месяцев нигде не работал. Конечно, ему нужно осмотреться, понять, как и что здесь. Повторюсь, только после зимнего перерыва можно будет сделать какие-то выводы. К тому времени команда пройдет полноценные сборы и уже станет понятна модель игры нового главного тренера…

Я был уверен в том, что будет именно иностранный специалист. И спортивный директор, который долгое время работал в Германии, конечно, в любом случае привез бы специалиста из этой страны. А у нас свободных кандидатур в принципе не осталось: Рахимов ушел в «Уфу», а с Бердыевым, говорят, даже переговоров не вели. Конечно, очень хорошо, что в тренерский штаб Шварца вошел Андрей Воронин. У него прекрасный опыт выступлений в лучших европейских чемпионатах в качестве футболиста, он долгое время играл за «Динамо» и он знает немецкий язык, что очень важно для Шварца.

Все новости
Черчесов о Дзюбе: «Лидер и капитан в важные моменты должен быть на поле»
Сегодня, 01:40 Комментарии6
Червиченко: «Мозес? Когда игрока отправляют в Турцию, на нём ставят крест»
Сегодня, 01:15 Комментарии5
Геркус: «Тедеско не спешит продлевать контракт со „Спартаком“»
Сегодня, 00:12 Комментарии13
Агент Варга: «У Аршавина получится быть хорошим тренером»
Сегодня, 00:03 Комментарии6
Заболотный: «Хочется показать, что „Сочи“ ничем не хуже „Зенита“»
Вчера, 21:32 Комментарии32
Московское дерби, «Спартак» и «Зенит» против своих друзей. 11-й тур РПЛ напичкан интригами
Вчера, 21:00Александр Чистяков в блоге СтолкновенияКомментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 11:38
Если у Шварца есть мозги и желание , как у Тедеско , если. не будет сиськи. мять как все наши псевдотренеры. то и до зимы успеет !
ОПС
ОПС
вчера в 10:54
ОООоооочень хочется на лутшее
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 09:38
Пока присматривается к чемпионату, пока разберется с игроками, игровымы схемами, возможными трансферами - пройдет время. И не только до зимы, она уже рядом.
Здесь вларос в том, готово ли руководство ждать резельтат? Хотя если приглашали иностранца, должны делать поправку на ветер...
ДСА
ДСА
вчера в 08:53, ред.
Будет пользоваться плодами чужого труда.
Василий 50
Василий 50
вчера в 08:46
Очередной эксперт
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 08:42
Кому это интересно
Анпилкин
Анпилкин
вчера в 08:21
И до весны не поменяет
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100