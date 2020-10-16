Терехин: «Уверен, до зимы Шварц ничего не поменяет в „Динамо“»

Бывший нападающий «Динамо» Олег Терехин прокомментировал назначение на пост главного тренера московской команды.

Не знаю, что он изменит, но надо дать ему поработать. Раз руководство «Динамо» решило пригласить этого специалиста, нужно предоставить ему время. До зимы, уверен, Шварц ничего не поменяет. Это, как и в случае с Кириллом Новиковым, когда мы говорили, что ему нужно время, чтобы поработать, а после зимней паузы все станет понятно. Считаю, что сейчас именно такая ситуация. Шварц пришел в чемпионат, который для него незнаком, а до этого он одиннадцать месяцев нигде не работал. Конечно, ему нужно осмотреться, понять, как и что здесь. Повторюсь, только после зимнего перерыва можно будет сделать какие-то выводы. К тому времени команда пройдет полноценные сборы и уже станет понятна модель игры нового главного тренера…

Я был уверен в том, что будет именно иностранный специалист. И спортивный директор, который долгое время работал в Германии, конечно, в любом случае привез бы специалиста из этой страны. А у нас свободных кандидатур в принципе не осталось: Рахимов ушел в «Уфу», а с Бердыевым, говорят, даже переговоров не вели. Конечно, очень хорошо, что в тренерский штаб Шварца вошел Андрей Воронин. У него прекрасный опыт выступлений в лучших европейских чемпионатах в качестве футболиста, он долгое время играл за «Динамо» и он знает немецкий язык, что очень важно для Шварца.