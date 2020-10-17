Арбитр Федотов: «Левников ошибся, назначив пенальти в ворота „Химок“»

Судья Игорь Федотов прокомментировал пенальти, которое был назначен в ворота «Химок» в матче 11-го тура РПЛ против «Спартака» (2:3).

Момент с Логашовым и Понсе в первом тайме более очевидный, чем с назначением 11-метрового во втором. По-моему, эпизод на 53-й минуте игровой. Да, был удар головой, потом нога куда-то идёт… Но если за эпизод в первом тайме его не позвали, то почему позвали тут? Можно предположить, что в перерыве арбитры посмотрели момент с Понсе и Логашовым в первом тайме, поняли, что ошиблись, и начали что-то выдумывать.