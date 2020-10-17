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Арбитр Федотов: «Левников ошибся, назначив пенальти в ворота „Химок“»

17 октября 2020, 21:13
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки2 : 3Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Судья Игорь Федотов прокомментировал пенальти, которое был назначен в ворота «Химок» в матче 11-го тура РПЛ против «Спартака» (2:3).

Момент с Логашовым и Понсе в первом тайме более очевидный, чем с назначением 11-метрового во втором. По-моему, эпизод на 53-й минуте игровой. Да, был удар головой, потом нога куда-то идёт… Но если за эпизод в первом тайме его не позвали, то почему позвали тут? Можно предположить, что в перерыве арбитры посмотрели момент с Понсе и Логашовым в первом тайме, поняли, что ошиблись, и начали что-то выдумывать.

Будь я на VAR, пригласил бы его смотреть первый эпизод. Здесь же Понсе промахнулся не от контакта, он не попал как надо по мячу, таких моментов много. Левников ошибся, назначив пенальти в ворота «Химок» в эпизоде с Понсе.

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Все комментарии
pomor45
pomor45
18 октября в 20:59
Ошибка в пользу Федуна ошибкой не считается.
Evilhuman
Evilhuman
18 октября в 11:52
Чё мясные не надо его на детектор? Свистки стали полностью устраивать федюню, ну и хорошо, меньше нытья из тарасовки
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
18 октября в 10:56
Вернули должок. Думал спартак легче выиграет, но раз уж с химками еле-еле, то скоро стоит ждать поражений.
cska1948
cska1948 ответ 311 (раскрыть)
18 октября в 10:01
Немножко не так. Всё законно, потому что оплачено!
kastites
kastites
18 октября в 09:57
Федул заслал судье
Locomotive Breath
Locomotive Breath
18 октября в 08:39
Честная борьба? Не, не слышали.)
Leha-ha50
Leha-ha50
18 октября в 01:26
Там где Вилков , там всегда пахнет жареным !!! Сколько он уже матчей испортил и не сосчитать. Но тем не менее продолжает исправно назначаться на матчи . Почему ??? Чем он лучше других ??? Удивительное постоянство у него - это обязательный скандал. Что удивительно , так это то , что "ошибается" он и в поле, и когда сидит на ВАРеве. Пора бы ему правила подучить, потренироваться в домашней обстановке.
Посмотрим как комиссия оценит его судейство.
Всем здоровья.
95-shishani-95
95-shishani-95
18 октября в 01:20
Судьи в России очень много ошибаются!!!
12й игрок
12й игрок ответ НАВСЕГДА (комментарий удален) (раскрыть)
18 октября в 00:28
Руками играть? Только диме комбарову не говори))
12й игрок
12й игрок
18 октября в 00:27
Он не ошибся, это приказ сверху
mondial18
mondial18
17 октября в 23:26
все это видели - какой позор!
puperr
puperr ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
17 октября в 23:15
А вот в прошлом сезоне, игрок Арсенала нырнул из-за спины защитника рыбкой в ноги, чтобы в мяч сыграть головой, в итоге в ворота Спартака били пенальти, причем там момент был еще более неочевидным. Аналогичный момент был в первом тайме данного матча, когда Понсе без колебаний показали желтую.
311
311
17 октября в 23:06
Никакой ошибки нет, всё заказано и оплачено!)
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
17 октября в 22:35
Игра не понравилась ! Мозес пока ещё не в своей тарелке . Хотя чего можно было ожидать в первый день знакомства с командой ? Умяров , Маслов ,Гапонов - пятая точка Червиченко ! Кокорина продать к чертям !!! Это разве футболист ? Что он ,что Смолов - два сапога пара ! И какой осёл называет его лучшим нашим нападающим ? Ау ,Газизов !!! Может поработаешь на благо Спартака ? Работать и ходить на работу - это разные вещи !!!!
ЧиП
ЧиП
17 октября в 22:28
Нет не ошибся 🤪
RIR68
RIR68
17 октября в 22:22
кто платит деньги, тот и танцует Левникова)))
cska vperiod
cska vperiod
17 октября в 21:56
Левников не ошибся он выполнял приказ федуна.
Saban18
Saban18
17 октября в 21:50
"Да, был удар головой, потом нога куда-то идёт..." "Здесь же Понсе промахнулся не от контакта, он не попал как надо по мячу, таких моментов много". Как это понимать? Получается Понсе сначала пробил по воротам, промахнулся и после этого получил с ноги в голову. А это уже не нарушение?
Footbolista
Footbolista ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
17 октября в 21:50, ред.
Если бы защитник не видел Понсе, то не стал бы так рисковать и спокойно забрал мяч...есть такое понятие боковое зрение...так что все он прекрасно видел...сыграл бы головой, вопросов бы не было...
cska1948
cska1948
17 октября в 21:42, ред.
"...Но если за эпизод в первом тайме его не позвали, то почему позвали тут?..."
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Неужели не понятно? Арбитра позвали к монитору по причине того, что к этому моменту СпаМ проигрывал 0:1!
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith ответ mihaluch (раскрыть)
17 октября в 21:36
Увы, нет. ИМХО.
spartak kursk
spartak kursk
17 октября в 21:35
Очень похоже,что ВАР получился эстонским...Просто произошла задержка.

Так что сказать,что исход матча решил судья нельзя..

Исход матча решил Максименко,а также удача и воля к победе,которых у красно-белых оказалось чуточки больше....
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
17 октября в 21:35
Будь я на VAR...
Звучит как напрашивание на ВАР.
А если по пенальти - то здесь главное то, что Федун с чемпионата не снимется и Левникова на полиграф не посадят...
Footbolista
Footbolista ответ makkie (раскрыть)
17 октября в 21:31, ред.
Уроки от Коллины. Грубая игра:
"В футболе играют ногами на высоте ниже пояса... если футболист будет играть ногами на той высоте, на которой обычно играют головой, то опасность для соперника присутствует. Если возле футболиста никого нет, то он может играть ногами где захочет. "...
пенальти по делу...
mihaluch
mihaluch
17 октября в 21:29
Спартак победил по делу.
makkie
makkie ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
17 октября в 21:28
Зачем тогда VAR, если они боятся подсказывать главному судье о чистых пенальти? Я не понимаю...

А так да, хорошая перестрелка получилась. Для нас валидольная как всегда.
Завтра жду не менее интересного матча с вашим участием против Динамо.
Интрига!
ABir
ABir
17 октября в 21:27
Ледниковую стало стыдно за первый тайм и он вернул долг Спартаку. Для Спартака все справедливо
Николай 86
Николай 86
17 октября в 21:25
Должны были ставить пенальти на Понсе в первом тайме, там стопроцентный. И не пришлось бы ничего исправлять. Как, сидя на ВАР, можно было проспать такой момент.
И второй гол Химок забит после ошибки судьи, аут должен был вводить Спартак. Но такие моменты ВАР вроде не смотрит, нарушения смотрят с момента ввода мяча из-за боковой. Тут косяк судей в поле.
beefs
beefs
17 октября в 21:24
когда же Спартак сыграет без судейского скандала...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
17 октября в 21:23
Трудно сказать что было бы , если бы назначили первый пенальти. Он был 100%. Но так же трудно сказать, что было бы , если бы Максименко из трех мертвых мячей хотя бы один не потащил. Футбол игра и тем и прекрасна.
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