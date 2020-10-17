Арбитр Федотов: «Левников ошибся, назначив пенальти в ворота „Химок“»

Судья Игорь Федотов прокомментировал пенальти, которое был назначен в ворота «Химок» в матче 11-го тура РПЛ против «Спартака» (2:3).
Момент с Логашовым и Понсе в первом тайме более очевидный, чем с назначением 11-метрового во втором. По-моему, эпизод на 53-й минуте игровой. Да, был удар головой, потом нога куда-то идёт… Но если за эпизод в первом тайме его не позвали, то почему позвали тут? Можно предположить, что в перерыве арбитры посмотрели момент с Понсе и Логашовым в первом тайме, поняли, что ошиблись, и начали что-то выдумывать.
Будь я на VAR, пригласил бы его смотреть первый эпизод. Здесь же Понсе промахнулся не от контакта, он не попал как надо по мячу, таких моментов много. Левников ошибся, назначив пенальти в ворота «Химок» в эпизоде с Понсе.
Посмотрим как комиссия оценит его судейство.
Всем здоровья.
Посмотрим как комиссия оценит его судейство.
Всем здоровья.
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Неужели не понятно? Арбитра позвали к монитору по причине того, что к этому моменту СпаМ проигрывал 0:1!
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Неужели не понятно? Арбитра позвали к монитору по причине того, что к этому моменту СпаМ проигрывал 0:1!
Так что сказать,что исход матча решил судья нельзя..
Исход матча решил Максименко,а также удача и воля к победе,которых у красно-белых оказалось чуточки больше....
Так что сказать,что исход матча решил судья нельзя..
Исход матча решил Максименко,а также удача и воля к победе,которых у красно-белых оказалось чуточки больше....
Звучит как напрашивание на ВАР.
А если по пенальти - то здесь главное то, что Федун с чемпионата не снимется и Левникова на полиграф не посадят...
Звучит как напрашивание на ВАР.
А если по пенальти - то здесь главное то, что Федун с чемпионата не снимется и Левникова на полиграф не посадят...
"В футболе играют ногами на высоте ниже пояса... если футболист будет играть ногами на той высоте, на которой обычно играют головой, то опасность для соперника присутствует. Если возле футболиста никого нет, то он может играть ногами где захочет. "...
пенальти по делу...
"В футболе играют ногами на высоте ниже пояса... если футболист будет играть ногами на той высоте, на которой обычно играют головой, то опасность для соперника присутствует. Если возле футболиста никого нет, то он может играть ногами где захочет. "...
пенальти по делу...
А так да, хорошая перестрелка получилась. Для нас валидольная как всегда.
Завтра жду не менее интересного матча с вашим участием против Динамо.
Интрига!
А так да, хорошая перестрелка получилась. Для нас валидольная как всегда.
Завтра жду не менее интересного матча с вашим участием против Динамо.
Интрига!
И второй гол Химок забит после ошибки судьи, аут должен был вводить Спартак. Но такие моменты ВАР вроде не смотрит, нарушения смотрят с момента ввода мяча из-за боковой. Тут косяк судей в поле.
И второй гол Химок забит после ошибки судьи, аут должен был вводить Спартак. Но такие моменты ВАР вроде не смотрит, нарушения смотрят с момента ввода мяча из-за боковой. Тут косяк судей в поле.