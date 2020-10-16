Галимов рассудит «Енисей» и «Спартак» в Кубке России

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 3-го тура Кубка России.
«Велес» — «Урал»: судья — Юнус Кошко (Белореченск); ассистенты — Андрей Образко (Ставрополь), Рустам Равилов (Саранск), инспектор — Юрий Баскаков (Клин).
«Енисей» — «Спартак»: судья — Роман Галимов (Улан-Удэ); ассистенты — Михаил Иванов (Кострома), Сергей Каруненко (Воронеж); инспектор — Юрий Чеботарев (Краснодар).
«Текстильщик» — «Арсенал»: судья — Антон Фролов (Москва); ассистенты — Денис Петров (Астрахань), Александр Чекалин (Воронеж); инспектор: Алексей Румянцев (С-Петербург).
«Чертаново» — «Уфа»: судья — Артем Чистяков (Азов), ассистенты — Михаил Кистанов (Энгельс), Андрей Филипкин (Екатеринбург); инспектор — Андрей Бутенко (Москва).
«Нижний Новгород» — «Химки»: судья — Артем Любимов (С-Петербург); ассистенты — Руслан Шекемов (Нальчик), Яков Клепцов (Ростов); инспектор — Геннадий Куличенков (Тула).
«Шинник» — «Ахмат»: судья — Павел Шадыханов (Москва); ассистенты — Дмитрий Березнев (Ростов), Кирилл Большаков (С-Петербург); инспектор — Сергей Зуев (Москва).
«Крылья Советов» — «Ротор»: судья — Алексей Амелин (Тула); ассистенты — Максим Ковалев (Реутов), Юрий Ярушкин (Вологда); инспектор — Фейзудин Эрзиманов (Московская область).
«Оренбург» — «Сочи»: судья — Ян Бобровский (С-Петербург); ассистенты — Игорь Князев (Курск), Андрей Кужелев (Ленинградская область); инспектор — Владимир Овчинников (Москва).
«Динамо» (Брянск) — «Тамбов»: судья — Иван Сиденков (С-Петербург); ассистенты — Артём Перов (Москва), Павел Новиков (С-Петербург); инспектор — Гаряфий Жафяров (Москва).