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Галимов рассудит «Енисей» и «Спартак» в Кубке России

вчера, 22:07

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 3-го тура Кубка России.

«Велес» — «Урал»: судья — Юнус Кошко (Белореченск); ассистенты — Андрей Образко (Ставрополь), Рустам Равилов (Саранск), инспектор — Юрий Баскаков (Клин).

«Енисей» — «Спартак»: судья — Роман Галимов (Улан-Удэ); ассистенты — Михаил Иванов (Кострома), Сергей Каруненко (Воронеж); инспектор — Юрий Чеботарев (Краснодар).

«Текстильщик» — «Арсенал»: судья — Антон Фролов (Москва); ассистенты — Денис Петров (Астрахань), Александр Чекалин (Воронеж); инспектор: Алексей Румянцев (С-Петербург).

«Чертаново» — «Уфа»: судья — Артем Чистяков (Азов), ассистенты — Михаил Кистанов (Энгельс), Андрей Филипкин (Екатеринбург); инспектор — Андрей Бутенко (Москва).

«Нижний Новгород» — «Химки»: судья — Артем Любимов (С-Петербург); ассистенты — Руслан Шекемов (Нальчик), Яков Клепцов (Ростов); инспектор — Геннадий Куличенков (Тула).

«Шинник» — «Ахмат»: судья — Павел Шадыханов (Москва); ассистенты — Дмитрий Березнев (Ростов), Кирилл Большаков (С-Петербург); инспектор — Сергей Зуев (Москва).

«Крылья Советов» — «Ротор»: судья — Алексей Амелин (Тула); ассистенты — Максим Ковалев (Реутов), Юрий Ярушкин (Вологда); инспектор — Фейзудин Эрзиманов (Московская область).

«Оренбург» — «Сочи»: судья — Ян Бобровский (С-Петербург); ассистенты — Игорь Князев (Курск), Андрей Кужелев (Ленинградская область); инспектор — Владимир Овчинников (Москва).

«Динамо» (Брянск) — «Тамбов»: судья — Иван Сиденков (С-Петербург); ассистенты — Артём Перов (Москва), Павел Новиков (С-Петербург); инспектор — Гаряфий Жафяров (Москва).

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Все комментарии
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 07:38
За кого будет болеть Тихонов ?
Красно Синий воин
Красно Синий воин
вчера в 22:41
Вот так, кто то играет в Еврокубках, а кто то с Енисеем.))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 22:35
А все приличные команды, участники ЕК, пока в этой стадии не играют. Этот этап для слабаков?
drug01
drug01
вчера в 22:20
Уже пришли игры на кубок,! Будет очень интересно!
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 22:17
Все дружненько болеем за Енисей!
Леон Бугаев
Леон Бугаев
вчера в 22:13
Спартак - Енисей битва равных команд.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 22:09
Главное, чтобы без косяков.
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